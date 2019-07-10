港股直擊 即巿股評

中美高級別商務官員就貿易協議對話，港股連跌五日後回升，不過內地上月PPI遜預期，限制反彈幅度。

恒指高開128點，甫開曾彈195點，見28311點半日高，重上20天線(約28187)和50天線(約28132)滙聚，之後升幅一度收窄至28點，見28144點半日低，及後曾復升過百點。恒指中午收報28205點，升89點或0.3%，大市成交額365.67億元。

國企指數報10701點，升51點或0.5%。

A股偏軟，滬指跌0.02%；深成指跌0.02%。國家統計局公布，6月份，居民消費價格指數(CPI)按年升2.7%，符預期。不過，工業生產者出廠價格指數(PPI)按年持平，遜預期。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.2%；中海油(00883)升1.7%；中生製藥(01177)為升幅最大藍籌，半日揚4.4%；石藥(01093)升3.6%。相反，友邦(01299)、九倉置業(01997)和中移動(00941)跌約0.5%。

焦點板塊

物業管理股：今早落鑊，永升生活(01995)發盈喜，曾見4.11元創新高，半日升16.9%；佳兆業物業(02168)亦創新高，半日升6.6%；碧桂園服務(06098)升4.6%；新城悅服務(01755)彈4.4%；中海物業(02669)升4.5%；奧園健康(03662)彈5.7%；雅生活(03319)升2.7%。

手機股：美國商務部將允許部分美國企業在不危及國家安全下可向華為供貨，受消息推動手機股普漲，6月手機鏡頭出貨量按年升16%的舜宇(02382)升3%；丘鈦(01478)升2.1%；鴻騰(06088)漲0.7%；通達(00698)升3.3%；聯想(00992)升2.9%；瑞聲(02018)升0.5%。

焦點股份

金風科技(02208)：獲大摩升評級至「增持」，目標價調高至11.69元。股價升5.6%。

承興國際(02662)：傳主席羅靜涉經濟詐騙，今早沽壓未止，曾挫28.8%，見0.47元，半日挫16.7%，成交金額2.1億元。

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