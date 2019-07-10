港股直擊 即巿股評

中美高級別商務官員就貿易協議對話，加上美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示，將允許美國公司在不危及國家安全的情況下向華為銷售產品，港股連跌五日後回升。

恒指高開128點，甫開曾彈195點，見28311點暫時高，重上20天線(約28187)和50天線(約28132)滙聚，之後升幅一度收窄至28點，見28144點暫時低，最新復升過百點。截至上午約11時22分，恒指報28239點，升123點或0.4%，大市成交額328.76億元。

國企指數報10715點，升64點或0.6%。

A股偏軟，滬指跌0.06%；深成指跌0.07%。國家統計局公布，6月份，居民消費價格指數(CPI)按年升2.7%，符預期。不過，工業生產者出廠價格指數(PPI)按年持平，遜預期。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.1%；中海油(00883)升1.5%。

車股個別走，長汽(02333)上月6月銷量增1.8%，遭瑞信下調評級至「中性」，股價挫1.9%；北汽(01958)跌1.8%。吉利(00175)四連跌後反覆，最新升0.7%。

物業管理股落鑊，永升生活(01995)發盈喜，曾見4.04元創新高，現升14.6%；佳兆業物業(02168)亦創新高，現升4.8%；碧桂園服務(06098)飆4.3%；新城悅服務(01755)續彈4.1%；中海物業(02669)升3.7%；奧園健康(03662)彈3.5%；雅生活(03319)升2.1%。

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