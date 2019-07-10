即巿股評 港股直擊

噚日隻恒指熊(50608)最終都係無出到手，事關喺下晝2點幾時見到恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)已經係全日最高位；而喺[下半part]時剛好見到恒指5分鐘圖被兩條分鐘線夾住兼想行個「三角形」出嚟，結果「三角形」無咗，因為恒指期後繼續下行，直至收市。而SlowSTC(14,3)亦再無見到超買，所以(50608)亦都係無落到場。

今朝早恒指終於終止咗五連跌，開市報28245點，升129點，依家10點正就做緊28185點，升68點，最低暫時見28176點，以9點之差輕輕穿過條20天線/保歷加通道中軸(28185點)。係呀，噚日呢個位都穿過，不過日線圖上仍未見恒指走勢確認跌穿呢個位，所以都仲可以話恒指處於保歷加上升通道裡面，只係喺條邊緣度垂死爭扎中咁解。

開埋恒指牛熊證街貨圖，見到牛熊兩邊最貼價嘅位都係無變，上方仍然係28500至28599點，有相當於654張期指；下方牛證28000至28099點，有相當於954張期指，而兩者嘅中間位就係(28099+28500)/2=28299.5。以截至依家10點15分計，呢個點數除咗喺今朝開市首五分鐘，高位做過28311點係穿過之外，之後就未上返過嚟個位，咁當然依家開咗市一個鐘都無，話唔定稍後會再上過呢；只係要小心呢個中間位(而事實依家牛熊兩邊隨住愈嚟愈多新貨上架，兩邊距離愈嚟愈窄，怕且要鬥就鬥貨多先得)

單計第一層牛證街貨的確係比熊證多，不過，呢啲嘢都要講連續性嘅，就以牛熊證各自最貼價五層計，牛證由28000至28099點向下數五層，27600至27699點就係終點，沿途經過27700至27799點嘅重貨區，全部五層夾埋有相當於3545張期指。至於上方熊證就由28500至28599點起步，一直行到28900至28999點先收手，呢五層夾埋就相當於1174張期指。

如此一來，你話個市傾向邊邊行多啲？依家10點22分，恒指做緊28167點，跌51點，又比開始寫文無耐嗰點數細咗，有種溫水煮蛙嘅感覺，恒指熊(50590)，收回價28688點，距離現價有逾500點，屬安全水平，依家見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)處於3X水平，今朝最高見過6X至7X到，真心想追跌嘅，唔係依家即刻入，只係話可能等到SlowSTC(14,3)上返7X至8X呢啲位就好入，就博今日會出現一支燭係橫跨條20天線/保歷加通道中軸，好似過河咁，將恒指嘅位置由保歷加上升通道帶到去下降通道。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰策贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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