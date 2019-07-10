發盈警兼被大行形容黃金年代過去的吉利(00175)，今早跌勢未止，一度低見11.44元，跌2.2%，新造11.58元，仍降1%，成交金額1.81億元。
吉利暫錄五連跌，按現計，累挫16.2%。
其他汽車股個別發展，廣汽(02238)與東風(00489)各微升0.5%；比亞迪(01211)也微漲0.2%；華晨(01114)漲0.8%；北京汽車(01958)降2.3%；長城汽車(02333)挫2.7%。
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其他汽車股個別發展，廣汽(02238)與東風(00489)各微升0.5%；比亞迪(01211)也微漲0.2%；華晨(01114)漲0.8%；北京汽車(01958)降2.3%；長城汽車(02333)挫2.7%。
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