即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開低走，全日波幅347點。恒指收報28116點，跌215點或0.76%，成交金額703.25億元。國指收報 10650點，跌74點或0.7%；上證收報2928點，跌5點或0.17%。三項指數都向淡，以A股走勢相對較佳。

恒指呈4連陰走勢，最低跌至28080點，創6月27日以來的低位，收市水平失守50 SMA及20 SMA，成交續降。50 SMA亦失守 20 SMA，出現「死亡交叉」的利淡形態。MACD快慢線負差距擴闊，市況轉弱。全日上升股份598隻，下跌958隻，整體市況偏弱。

評級機構惠譽撤回長實集團(01113)所有評級，由於長實停止參與評級過程，惠譽無法在資料不充分的情況下，維持有關評級。不過，標普及穆迪仍有為長實集團提供評級，

投資者關注聯儲局主席鮑威爾將會在國會聽證會上講話，以及聯儲局6月議息會議紀錄，希望從中找到貨幣政策之方向。美股三大指數個別發展。今早亞太股市個別發展，夜期及ADR上升，料恆指可高開，但若未能上破昨天高位28312.97點，指數或會調頭回軟。另，中國將於今早09:30公布6月CPI及PPI等數字，料會為市況添變數。

留意個股

舜宇光學(02382)的主要業務為從事設計、研究與開發、生產及銷售光學及其相關產品與科學儀器。

集團公布6月份各主要產品出貨量，除了顯微儀器的出貨量按年下跌35%至1.9萬件外，其他產品都上升。其中手機鏡頭出貨量同比上升15.9%至1.01億件，主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升。車載鏡頭出貨量同比上升34.7%至416萬件，主要是因為車載攝像頭領域有較好的發展。手機攝像模組出貨量同比上升21.9%至4323萬件，主要是因為公司手機攝像模組市場份額的上升。

集團現價市盈率31.25倍，周息率0.816%。股份上日收報 81.1元，上望 90.7元，止損設於78元。

岑智勇 泓瑞源金融證券持牌負責人/策略師