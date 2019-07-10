港股直擊 即巿股評

隔晚美股先跌後回穩，港股ADR造好，大市今早有望終止5連跌，市場靜候今晚美聯儲主席鮑威爾講話。

周二道指曾挫140點，收市僅跌22點報26783點，連續第3日收跌；標普500漲0.12%報2979點；納指漲0.54%報8141點。市場靜待聯儲局主席鮑威爾國會證詞。美國大型科技股多數造好，蘋果漲0.61%，亞馬遜漲1.8%，Netflix升1%，谷歌漲0.7%，Facebook漲1.8%。

聯儲局主席鮑威爾將從周三開始連續兩天在國會發表證詞。在鮑威爾發表講話前，投資者似乎不太願意持有股票和其他風險較高的資產。

目前的市場觀察工具顯示，市場認為7月31日美聯儲減息的概率為100%，減息25個基點的概率高達97.5%。

美國貿易代表萊特希澤及美國財政部長努欽，與中國副總理劉鶴及中國商務部長鍾山，本周二通過電話舉行了會談，繼續就解決懸而未決的貿易問題進行談判。白宮經濟顧問庫德洛確認，美中兩國的貿易談判代表，進行了有建設的電話通話。 在通電話後，庫德洛表示，雙方談及面對面會談的安排。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較全線上升。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報65.33元，較本港收市高0.43元；騰訊(00700)ADR收報351.49元，高0.69元；國壽(02628)ADR收報19.74元，高0.16元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.1元，高0.14元；中石油(00857)ADR收報4.24元，高0.04元；中石化(00386)ADR收報5.18元，高0.06元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報70.61元，高0.41元；聯通(00762)ADR收報8.41元，高0.08元；中電信(00728)ADR收報3.86元，高0.04元。

ADR港股比例指數報28222，較周二恒指收市高105點或0.37%，預示今日港股有望終止五連跌。夜市期指收報28241點，升138點，較昨日恒指收市高水125點。恒指昨日收報28116點，挫215點或0.8%，創6月18日以來收市低。恒指連跌5日累挫759點或2.6%。

焦點股份

舜宇光學(02382)：六月份手機鏡頭出貨1.01億，按月跌5.2%，按年升15.9%；手機攝像模組出貨量按月升8.9%；按年升21.9%。

新華社旗下的《經濟參考報》早前報道，澳門賭業猛人周焯華（綽號「洗米華」）旗下的太陽城涉透過海外網上博彩平台變相在國內開賭，並經由地下錢莊把數百億人民幣的盈利滙走。太陽城方面發表澄清，指未有經營任何網絡博彩業務。受消息拖累，周焯華擔任主席的太陽城集團(01383)股價昨急挫19.7%；凱升控股(00102)亦急挫一成。

越秀地產(00123)：6月份實現合同銷售金額約80.3億元人民幣，按年下跌一成二；首六個月累計合同銷售金額按年升三成二。

永升生活服務(01995)：預期上半年綜合純利按年增加超過九成，主要因為物業在管建築面積增加，來自對非業主的增值服務及社區增值服務的收入增加。

長城汽車(02333)：6月銷量6萬3299輛，按年上升1.79%。首六個月銷量49萬3538輛，按年上升4.7%。

由美國上市獵頭公司Manpower Group分拆的大中華區業務--萬寶盛華(02180)今日掛牌，據耀才交易中心，暗盤收報10.96元，較招股價9.9元，高出一成一。