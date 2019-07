即巿股評 港股直擊

隔晚美股主要指數全線低收,這是道指、標普500指數、納指於7月3日的美國國慶假期前夕同步創歷史收市新高後,連續兩個交易日下跌。絕大多數分析認為,美國勞工部上周五公布的6月份非農新增職位多達22.4萬個,遠超市場預期的16萬個,使聯儲局於7月31日FOMC會議的減息機會降溫(市場原先預測100%「減硬」),從而造成美股回落。

值得商榷的是,上周五道指在非農數據公布後雖然一度急挫逾200點,但收市僅微跌43點或0.16%,即使加上昨天再跌115.98點,兩個交易日合計只不過跌了0.59%,以道指或任何才剛創歷史新高的環球股票指數而言,「跌幅」實在微不足道。

況且,聯儲局主席鮑威爾在6月19日(上次FOMC會議)的記者會總結最新的議息聲明時指出,貨幣政策不能因為個別數據或者短期搖擺不定的意見,就作出過度反應(monetary policy not overreact to any individual date point or shortterm swing in sentiment)。鮑威爾恍若預視到,市場會因為6月的議息聲明刪除了對貨幣政策保持「耐性」(patient)的字句,就斷定聯儲局短期必將減息;現在則單憑一個非農數據,就炒作減息預期降溫。難道鮑威爾擁有可預測市場情緒的水晶球?又或者市場忽略了鮑威爾的「溫馨提示」?

回到港股,上周一(7月1日)「搏拳實錄」提到,6月29日「習特會」的結果是驚多過喜,原因是「喜」的方面,美國只是暫緩實施事前張揚、對額外約3000億美元中國貨加徵關稅的談判叫價籌碼,令貿易戰不致升級而已。反之,例如就對方以千億美元計貨品的加徵關稅率仍維持不變,美方亦沒有放寬對華為的現行制裁措施,兩國元首甚至幾時重啓面對面貿貿磋商也未有協議。為此,雖然EJFQ指標以及恒指技術走勢較早前已改善(見6月24日「搏拳實錄」<雪花蓋頂 丈樹盤根>),老徐仍認為須防恒指在「習特會」後的7月2日復市或借消息測試10天線支持。

雖然上周(7月2至5日)恒指一直「拒絕」回測10天線,但老徐仍相信「習特會」的負面效應遲早會在港股反映,加上EJFQ「詳細行業動力統計圖」顯示,整體行業動力明顯轉弱(見7月8日「搏拳實錄」;行業動力相對恒指成分股的圖表更為「肉酸」),老徐上周四就決定沽出即月行使價29200點的期指call,每張合約收取288點期權金。

沒想到恒指到本周一裂口跌穿10天線,昨日連20天和50天線也失守,技術走勢一再轉壞。不過,除非在5月31日見底回升的平滑中線市寬(10天線高尽50天線股份比率)掉頭下跌,而EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數又明顯升穿40%,否則恒指7月仍有機會實現上周三本欄估計的「慢升」格局。假若恒指回補6月19日的部分上升裂口(27584至28022點),老徐就會short put,搭建一個short strangle。

老徐