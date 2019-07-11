即巿股評 港股直擊

隔晚美股主要指數全線低收，這是道指、標普500指數、納指於7月3日的美國國慶假期前夕同步創歷史收市新高後，連續兩個交易日下跌。絕大多數分析認為，美國勞工部上周五公布的6月份非農新增職位多達22.4萬個，遠超市場預期的16萬個，使聯儲局於7月31日FOMC會議的減息機會降溫（市場原先預測100%「減硬」），從而造成美股回落。

值得商榷的是，上周五道指在非農數據公布後雖然一度急挫逾200點，但收市僅微跌43點或0.16%，即使加上昨天再跌115.98點，兩個交易日合計只不過跌了0.59%，以道指或任何才剛創歷史新高的環球股票指數而言，「跌幅」實在微不足道。

況且，聯儲局主席鮑威爾在6月19日（上次FOMC會議）的記者會總結最新的議息聲明時指出，貨幣政策不能因為個別數據或者短期搖擺不定的意見，就作出過度反應（monetary policy not overreact to any individual date point or shortterm swing in sentiment）。鮑威爾恍若預視到，市場會因為6月的議息聲明刪除了對貨幣政策保持「耐性」（patient）的字句，就斷定聯儲局短期必將減息；現在則單憑一個非農數據，就炒作減息預期降溫。難道鮑威爾擁有可預測市場情緒的水晶球？又或者市場忽略了鮑威爾的「溫馨提示」？

回到港股，上周一（7月1日）「搏拳實錄」提到，6月29日「習特會」的結果是驚多過喜，原因是「喜」的方面，美國只是暫緩實施事前張揚、對額外約3000億美元中國貨加徵關稅的談判叫價籌碼，令貿易戰不致升級而已。反之，例如就對方以千億美元計貨品的加徵關稅率仍維持不變，美方亦沒有放寬對華為的現行制裁措施，兩國元首甚至幾時重啓面對面貿貿磋商也未有協議。為此，雖然EJFQ指標以及恒指技術走勢較早前已改善（見6月24日「搏拳實錄」<雪花蓋頂 丈樹盤根>），老徐仍認為須防恒指在「習特會」後的7月2日復市或借消息測試10天線支持。

雖然上周（7月2至5日）恒指一直「拒絕」回測10天線，但老徐仍相信「習特會」的負面效應遲早會在港股反映，加上EJFQ「詳細行業動力統計圖」顯示，整體行業動力明顯轉弱（見7月8日「搏拳實錄」；行業動力相對恒指成分股的圖表更為「肉酸」），老徐上周四就決定沽出即月行使價29200點的期指call，每張合約收取288點期權金。

沒想到恒指到本周一裂口跌穿10天線，昨日連20天和50天線也失守，技術走勢一再轉壞。不過，除非在5月31日見底回升的平滑中線市寬（10天線高尽50天線股份比率）掉頭下跌，而EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數又明顯升穿40%，否則恒指7月仍有機會實現上周三本欄估計的「慢升」格局。假若恒指回補6月19日的部分上升裂口（27584至28022點），老徐就會short put，搭建一個short strangle。

老徐