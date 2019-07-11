即巿股評 港股直擊

上周五美國公布6月非農新增職位22.4萬個，遠勝於市場預期，這隨即令市場對減息憧憬降低，美股受壓也令港股受拖累，從利率期貨的數據來看，美國月底減息的機會仍達100%，不過只會減四分一厘，而非半厘! 其實減息只是炒作藉口，要令港股重拾上升動力，還要看八月份業績高峰期多隻重磅股的業績表現，筆者預期八月份很大機會將會是港股重展升勢的時間，故現階段可趁低吸納一些優質股份。

選股方面，建議可留意中航科工(02357)，該公司目前為港股市場上唯一的航空高科技軍民通用產品及服務旗艦公司，去年中國國防開支增長全球位居第二，中美貿易爭端預計會令國防建設開支持續增加，以維持國防競爭力，中航科工最直接受惠。截至去年底止年度，收入351億元人民幣，增7.8%，溢利12.88億元，增5.4%。另為了配合發展，中航科工的大股東中國航空工業集團去年已注入兩項資產，預計今年下半年資產注入動作將加快，這對其未來發展更為有利。

不過，最重要的是，今明兩年是十三五最後兩年，「軍工央企資產證券化」的承諾有望兌現。近一年來，國睿科技及洪都航空已發布了重組方案，「兩船」合併便證明了軍工改革正在持續推進，預計「軍工資產證券化」的主題將在市場持續發酵，這有利中航科工股價。

此外，今年6月5日，國務院國資委已公布了「授權放權清單(2019年版)」，這次出台的清單內容涵蓋了不少國企改革的熱點問題，包括混改、重組等，日後包括中航科工在內，有望爭取到更多發展上的自主權，同時獲得更多政策上的支持，這些都屬有利股價的消息。

市場未有大幅炒作相關題材，因六月份市場焦點投放在中美貿易磨擦之上，惟預計有關題材在今年下半年將成為中航科工股價上升的催化劑。建議可現價買入，目標看5.4元，跌穿4.1元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益