即巿股評 港股直擊

牛股系列一路寫到第七篇，一篇一股，希望寫夠10篇，形成一個自選組合，以後從中做調配，然後長期跟蹤這個組合。

信報《港股360》的心水組合十分好用，值得一讚，讀者們可以多加利用。

今期，繼續上期話題，量化系統在時效和選股方面有什麼益處？

我認為主要有兩大功用，第一是提供給投資者一個迅速了解市場結構的途徑；第二是給投資者一個做出決定的客觀依據。前者，解答現在我要做什麼，即要不要入場，買還是賣，加倉還是減倉，後者解答入場後做什麼。

量化系統是否要做的天下無敵呢？

交易系統是不存在交易聖杯的。工具發揮最大功用的奧秘就是要接受它的不完美。

交易系統的存在，最重要的其實是心理層面的。

這就正如德國股神科斯托蘭尼所說的，投資就像開車一樣，你不能緊盯著方向盤，要看向遠方。

結果所謂大投機家告誡的是，懂得觀察市場變化，有想法有遠見，而不是緊盯著每日的波幅。

「洞察」「遠見」這些就是交易系統所提供的。這也就是為何巴菲特沒有報價機卻堅持閱讀來提升自己的洞察力，他們盯緊的就是交易系統，而不是市場本身。

因此我經常告誡自己和會員，我們放遠眼光，觀察宏觀趨勢，耐心等待轉角的來臨，轉角來到的時候就是三位一體時間價格形態共振發出的信號，非常響亮！

天天追漲殺跌，波動幾百點就緊張要不要轉view，其實已經被市場牽引，失去了主導權。

回到交易系統上。我們通過研究，發現股票市場有其重要特性。即便是熊市亦會出現牛的板塊和牛股，投資者要做的就是要緊跟這些明確的趨勢，直到出現賣出信號。

其中一個尋牛的方法，就是我會「教」系統去尋找見底反彈後漲幅最前的，最快創新高的股票和板塊。

結果不難發現，內房股是一個牛股數目相當多的板塊。

今年表現突出的內房股就包括有960龍湖地產(00960)，華潤置地(01109)，龍光地產(03380)，中國奧園(03883)，寶龍地產(01238)，佳兆業(01638)，融創中國(01918)，新城控股(01030)，時代中國(01233)，旭輝控股(00884)，中國金茂(00817)，世茂房地產(00813)，合生創展(00754)，北京北辰(00588)，越秀地產(00123)。如此之多，如數家珍。

背後原因，我認為主要有三點，第一，宏觀因素，在中國內地經濟下行壓力日漸增加，外圍因素不穩的情況下，中國政府採取了定向降准的放水措施。在全球降息潮下亦有減息空間。實際上，市場流動性十分充裕，最近上海隔夜拆息更創下近十年的新低！

第二，行業盈利穩定，房地產在嚴厲調控下出清投機需求，更反映了「剛需」，也就是說住房體現出其必需品特性。必需品在經濟下行時表現穩定，因此多數內房公司盈利穩中有進，而且現金流穩定，估值不高，派息慷慨！這是市場當下所最喜好的因素。

第三，內房上市公司利用海外市場發行美元債融資降低融資成本，受惠於美元低息和降息環境。

選股方面，從長遠的視角來看，龍頭公司華潤置地，除了受惠於內地房地產集中度提高，其央企身份亦避免了民營企業家族管理的管理層風險。

華潤置地在內地的項目萬象城，萬象天地等商住配套，運營高端項目能力亦讓人印象深刻。

從長期圖表月線圖看，目前正在突破上行軌，下目標在39元，然後44.6至45元附近，50至53元。

作為龍頭股，其穩健的表現將樹立榜樣，給予二三線內房股更多機會。不少內房股走勢可圈可點。之後留待量化組再為大家解讀。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。