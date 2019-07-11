即巿股評 港股直擊 國際財經

蘋果遭大行下調投資評級，拖累科技股受壓，加上摩根士丹利「大潑冷水」，把環球股票評級降至「減持」，是2014年以來看得最淡，並建議主力賣出美國及新興市場的持倉，美股周一(8日)表現疲弱，三大指數連續第二個交易日下滑，亞太區股市昨天也反覆偏軟。

其實，股市每逢創歷史新高後，都會引來獲利沽盤導致回吐。「摩笛」今次適逢美股破頂後調整之際落井下石，依據往績雖未必需要盡信，但該行警告環球製造業採購經理指數(PMI)不斷惡化，反映宏觀經濟仍然有持續下行風險卻非毫無理據；至於認為市場對企業盈利前景過分樂觀，並估計業績期內重估盈利預測，更很大機會即將在美股發生。

美國企業盈利正在轉差。花旗集團下周一(15日)派成績表，將揭開第二季業績期序幕，令人擔心的是，標普500指數或遭遇近3年來首次盈利衰退(即指數每股盈利連跌兩個季度)。據研究機構FactSet統計，截至上周五(5日)，已披露盈利展望的110餘家標指成分股中，近八成(約90間)發盈警，為2006年開始追蹤相關數據以來第二多。

另一推升美股的主要動力──回購(buy back)也有減弱跡象。編製標指與道指成分股的S&P Dow Jones Indices資料顯示，標指成分股今年頭3個月共斥約2058億美元回購，較去年第四季破紀錄的2230億美元，下降8%左右，是近7個季度第一次出現回購規模縮減。

隨着回購金額減少，企業盈利又見頂下滑，「美牛」的確備受考驗。美股「六翻身」後，7月初受惠「習特會」有成果令強勢延續，直至勞工部上周五公布非農就業數據較預期佳，聯儲局大幅減息機會急降，才促使美股自高位回落。

單看6月出人意表的非農數字是否代表美國勞動市場強勁，足以影響聯儲局決策？答案是否定的，事實上，美國上月失業率報3.7%，比5月份的50年低位3.6%高0.1個百分點，反映就業情況並非一面倒向好。

值得留意的是，失業率趨升，或代表經濟增長正如大摩所言由盛轉衰，對於股市絕不是一個有利消息。

以環球整體經濟為例，附【圖】所見，經濟合作與發展組織(OECD)全體35個成員國的失業率和MSCI世界指數有着十分密切的逆向關係，以往每當OECD成員國失業率谷底彈升，環球股市在相若的時間也會到達周期頂部。至於這一次會否歷史重演？還須觀察更多數據而定。

換句話說，美股造出逾80年「最強6月」後，於放榜期來臨前面對企業盈利放緩風險，加上失業率有回升跡象，從OECD失業率與股市關係分析，暫不宜對環球以至美國股市過分憧憬，因此，不妨響應「摩笛」呼籲，在高位先行為股票減磅，視乎7月底聯儲局的去向孰鷹孰鴿，再決定是否調整倉位重新增持。

信報投資研究部

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