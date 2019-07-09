港股直擊 即巿股評

市場減息憧憬續消退，隔晚美股連跌兩日。港股進一步走低，連跌第5日。

恒指低開31點，早段跌幅曾收窄至18點，見28312點全日高，之後跌幅持續擴大至最多250點，見28080點全日低位，插穿20天線和50天線滙聚區(約28160點)，中午挫225點，午後於上午波幅內爭持。恒指收報28116點，挫215點或0.8%，創6月18日以來收市低。恒指連跌5日累挫759點或2.6%。大市今日下跌股份比例為62%；上升股份比例為38%。

國企指數報10650點，跌74點或0.7%。

大市成交額703.25億元。

即月期貨收市跌257點或0.91%，報28103，低水13點。

A股個別走，滬指跌0.18%；深成指升0.14%。

美國道指期貨最新挫109點，報26683。

藍籌股方面，友邦(01299)和建行(00939)跌約0.8%；平保(02318)挫1.6%。中港地產股續跑輸，九倉置業(01997)跌1.6%；新地(00016)跌2.3%；碧桂園(02007)跌2.1%。只有兩隻藍籌上升，金沙中國(01928)及港鐵(00066)分別升1.7%及0.6%。

焦點板塊

汽車股：吉利(00175)發盈警兼遭大摩劈目標價至5元，股價今日再挫3.8%。其他汽車股普遍受拖累，廣汽(02238)挫3.1%；東風(00489)跌2%；長汽(02333)跌1.5%；北汽(01958)跌1.3%。相反，華晨(01114)升0.7%；比亞迪01211)升1.2%。零件股方面，敏實(00425)跌1.2%；耐世特(01316)挫3.4%；德昌電機(00179)挫5.1%。

教育股：中央推出深化教育教學改革全面提高義務教育質量意見，當中義務教育學校不得引進境外課程及使用境外教材。楓葉教育(01317)遭花旗降目標，股價挫3.3%；新東方在線(01797)創上市低，收市挫4%；成實外教育(01565)挫6.3%；新高教(02001)跌3.8%；睿見(06068)挫4%；天立教育(01773)挫3.6%。

豬肉股：內地傳媒報道，美國輝寶動物保健公司宣布，在非洲豬瘟疫苗(ASF)研發上取得重大進展，並正在申請專利保護。消息觸發豬肉股急挫，中糧肉食(01610)一度重創14.5%，收市挫4.3%；萬洲(00288)挫3.2%；普甜(01699)跌2.6%；雨潤(01068)挫4.3%。

稀土股：江西省委書記劉奇表示，要加快推進稀土產業高質量發展。中港稀土股逆市走高，昨日已升一成的星宇控股(02346)今日曾再升10.7%，收市升6.7%；中國稀土(00769)升13.3%。A股金力永磁(300748.SZ)曾升9.4%，收市升4.64%。

焦點股份

小米集團(01810)：今日上市一周年，也意味逾四百億市值的第二批限售股份「解禁」，股份曾挫3.5%，收市跌1.1%。

承興(02662)：續受控股股東羅靜遭公安刑事拘留拖累。今早一度彈23.3%，惟尾市突急插，收市挫26.7%，成交金額4.2億元。

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