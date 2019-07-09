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今日 15:32 港股直擊 即巿股評

財險逆市漲逾4% 大市爭持

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港股午後暫處上午波幅內。截至下午約3時26分，恒指報28137點，跌194點或0.7%，大市成交額585.9億元。

國企指數報10657點，跌67點或0.6%。

A股收市個別發展，滬指跌0.18%；深成指升0.14%。

騰訊(00700)於250元攻防，最新跌0.3%。

多隻內房跑輸，碧桂園(02007)、世房(00813)和萬科(02202)挫逾2%。

財險(02328)逆市跑贏一眾中資金融股，曾升4.3%，見9元逾兩個月高，現升3.8%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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