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今日 14:50 港股直擊 即巿股評

大摩劈吉利目標僅睇5元 銷量能否達標存風險

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摩根士丹利　吉利汽車(00175)

評級：減持

目標價：8元 -> 5元 (較前收市價12.16元有58.9%潛在跌幅)

吉利周一(8日)收市後發盈警，指由於內地汽車市場整體銷量下跌超出預期，及公司主動減少經銷商總庫存，預期今年上半年淨利較去年同期的66.7億元人民幣下跌約40%。大摩發表報告指，吉利上半年銷售按年下跌15%至65.2萬部，相當於公司已調低之今年新銷售目標48%，由於去年下半年基數較高，故能否達標存在下行風險。大摩把吉利目標價由8元，大幅下調37.5%至5元，維持「減持」評級。

該行估計吉利上半年純利僅35億至36億元人民幣，按年下跌46%至48%，主要由於銷售疲弱及提供較大折扣率，該行將全年盈利預測下調39%至70億元人民幣，相當於2019年預測市盈率13.7倍。

大摩指，去年吉利最暢銷的博越，今年銷量下跌三成八；另外，領克品牌持續面對特別是日系車的激烈競爭，並不預期吉利的新型號車款能有明顯好表現。此外，吉利正削減研發團隊，以及計劃減少2020年新款產品推出，公司正面對削減成本的壓力，由於集團一直依賴新產品以保持持續盈利能力，料將會影響吉利長遠發展前景。

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