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今日 13:49 港股直擊 即巿股評

午後跌幅略收窄 中資電訊股抗跌

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恒指中午報28106點，挫225點或0.8%。午後初段變化不大，最新跌幅略為收窄，截至1時41分，恒指跌188點報28143。

國企指數跌66點報10658。

大市半日沽空47.17億元，沽空比率12.1%。

盈富(02800)半日沽空有6.59億元，沽空比率48.7%。

平保(02318)半日沽空有2.65億元，沽空比率24.9%，現跌1.5%報94.1元。

港交所(00388)今日有沽壓，最新跌1.2%報270.8元，一個月以來首度失守廿天線。

中資電訊股今日跑贏大市，中電信(00728)升逾1%；中移動(00941)升0.4%，聯通(00762)升0.1%。

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