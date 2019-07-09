恒指中午報28106點，挫225點或0.8%。午後初段變化不大，最新跌幅略為收窄，截至1時41分，恒指跌188點報28143。
國企指數跌66點報10658。
大市半日沽空47.17億元，沽空比率12.1%。
盈富(02800)半日沽空有6.59億元，沽空比率48.7%。
平保(02318)半日沽空有2.65億元，沽空比率24.9%，現跌1.5%報94.1元。
港交所(00388)今日有沽壓，最新跌1.2%報270.8元，一個月以來首度失守廿天線。
恒指中午報28106點，挫225點或0.8%。午後初段變化不大，最新跌幅略為收窄，截至1時41分，恒指跌188點報28143。
國企指數跌66點報10658。
大市半日沽空47.17億元，沽空比率12.1%。
盈富(02800)半日沽空有6.59億元，沽空比率48.7%。
平保(02318)半日沽空有2.65億元，沽空比率24.9%，現跌1.5%報94.1元。
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