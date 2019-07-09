即巿股評 港股直擊

雖然明晚先到鮑爺出席聽證會，但由於上周五公布嘅非農數據較預期理想，市場對本月大幅減息半厘憧憬漸漸消退，美股連跌兩日，港股亦節節後退，連跌四個交易日後，今早繼續走低。

恒指低開31點，早段跌幅曾收窄至18點，見過28312點半日高位，其後A股亦見腳軟，港股跟住低走，跌幅亦擴大，一度跌幅擴大至250點，低見28080點，失守20日線及50日線匯聚區，即28150點附近。中午恒指跌225點，報收28106點；國指中午報收10643點，跌81點。

藍籌股普遍受壓，重磅龍頭友邦(01299)跌1.3%；騰訊(00700)跌0.7%；平保(02318)亦走低跌1.8%，工行(01398)及建行(00939)亦無一倖免；大笨象(00005)則原地踏步無升跌。

吉利汽車(00175)被大行唱淡後，公司亦發盈警，連累整個汽車股板塊被拋售，吉利半日已跌5.3%，藍籌之中跑第尾，其他汽車股全線下跌。教育股再一次受政策所拖累，中央推出深化教育教學改革全面提高義務教育質量意見，當中義務教育學交不得弔進境外課程及使用境外教材，對教育股無疑係重擊。教育股壓沽，跌幅至少2%或以上。對於急跌板塊，阿Man一向唔主張接飛刀，尤其教育股一直受政策風險所困擾，暫時都係避之則吉。

有口痕友話本來港股對於中美貿易關係緩和熱情已有所冷卻，上周恒指一直未能突破29000關，技術走勢上形成島形頂，本來調整已無可避免，再加上今早行政長官於開市無幾耐舉行記招，但記者會只係重覆過往幾次內容，記者會即使未算火上加油，但卻完全未有對示威者或廣大市民作出任何回應或安撫，對弱勢市況可以講得上係雪上加霜。睇嚟外憂內患之下，港股好難寄望見七翻身，七月市況只有反覆，一旦中美貿易談判再出岔子，港股好有可能急轉直下。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)