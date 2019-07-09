港股直擊 即巿股評

美國非農強勁令月底減息0.5厘憧憬幻滅，美股兩連跌，連帶中港股市續受壓，恒指連跌四日挫543點後，今早再挫逾兩百點，險守28000關。

恒指低開31點，早段跌幅曾收窄至18點，高見28312點，之後跌幅持續擴大，一度挫250點，低見28080點，失守20天線和50天線滙聚區(約28150點)，臨近午市跌幅略收窄，恒指最終半日收報28106，挫225點或0.8%；國企指數半日收造10643，挫81點或0.76%，大市成交390億元。

A股今早反覆向下，上證半日跌0.57%，深成指中午降0.5%。

藍籌股大致受壓，友邦(01299)降1.3%；騰訊(00700)下滑0.7%；平保(02318)走低1.8%；工行(01398)跌0.4%；建行(00939)降0.8%；滙控(00005)則無升跌；金沙(01928)為升幅最大藍籌，中午漲1.3%。

焦點板塊

汽車股：吉利(00175)發盈警，連累汽車股亦遭拋售，吉利半日插5.3%，為表現最差藍籌；廣汽(02238)挫4.6%，跑輸一眾國指成分股；東風(00489)降2.3%；華晨(01114)下滑0.2%；長汽(02333)跌1.7%；北汽(01958)跌1.1%；僅比亞迪(01211)升0.5%。

教育股：中央推出深化教育教學改革全面提高義務教育質量意見，當中義務教育學校不得引進境外課程及使用境外教材，教育股捱沽，遭花旗續叫沽兼納入負面觀察名單的楓葉教育(01317)中午跌2.3%；新東方在線(01797)創上市低，曾見7.56元，半日插10.3%；成實外教育(01565)瀉7%；新高教(02001)跌3.4%；睿見(06068)挫3.8%；中國東方教育(00667)挫4.6%。

豬肉股：豬肉股今早急跌，因有美國企業就非洲豬瘟疫苗研發上取得重大進展，並正申請專利保護，市場擔心或會令豬肉價格下滑。中糧肉食(01610)曾大跌14.5%，半日跌幅縮至6.4%；萬洲(00288)挫3.2%；普甜(01699)瀉5.1%；雨潤(01068)降2.2%。

焦點股份

建滔系：建滔集團(00148)與建滔積層板(01888)齊發盈警，中午分別瀉7.3%和10.3%。

新城系：新城發展(01030)指王振華已辭任執行董事，半日再彈3.1%：同系新城悅(01755)也宣布，王振華辭任非執行董事，由兒子王曉松接替，中午則升4.2%。