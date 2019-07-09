港股直擊 即巿股評

美股兩連跌，市場減息憧憬續消退。港股連跌四日後，今早進一步走低。

恒指低開31點，早段跌幅曾收窄至18點，見28312點半日高，之後跌幅持續擴大至最多250點，低見28080點，插穿20天線和50天線滙聚區(約28150點)。恒指中午報28106點，挫225點或0.8%。大市半日成交額389.99億元。

國企指數報10643點，跌81點或0.76%。

吉利(00175)發盈警，半日插5.3%，為表現最差藍籌。

上午僅7隻藍籌上升，以金沙中國(01928)升1.3%表現最好。