港股直擊 即巿股評

噚日揀咗隻恒指熊(50462)出嚟，喺上半場11點45分至完場時恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)上到超買位，當時(50462)高低位做過$0.08/$0.079，平均買入價$0.0795。講緊係呢個位入咗超買之後，到下半場開市恒指又再冧過，到1點25分至2點5分，恒指SlowSTC(14,3)都keep住喺30樓下呢個位，如果做即日鮮，係呢個位度走隻(50462)嘅話，按呢段時間(50462)做過嘅高低位$0.088/$0.083，平均賣出價就係0.0855，不消三個鐘即日平均賺幅為7.5%。

即日鮮嘅話噚日走完咗呢一轉基本上可以熄機，但如果想走多轉過夜嘅話又如何？噚日喺[下半part]講過可以等3點半至收市前呢半個鐘，等恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)再出超買時落場，不過，最終喺3點20分至35分，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)已經上到超買水平，按呢段時間(50462)高低位做過$0.08/$0.077，平均買入過就係$0.0785。

依家9點49分，係林鄭終於出嚟講嘢而又唔多想聽時，開恒指圖睇，睇恒指比今朝早我坐巴士返緊公司時跌得多咗，依家做緊28183點，跌147點，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)見觸底準備反彈，(50462)證價$0.089即走，用返之前計落嘅平均買入價$0.0795計，賺幅11.9%；如果按5分鐘 SlowSTC(14,3)落到超賣水平計，其實喺9點50至依家9點53分都仍然處於超賣位，呢段時間(50462)高低位做過$0.093/$0.088，平均買入價係$0.0905，平均賺幅有13.8%。

依家9點56分，恒指都係做緊282XX點呢啲位，下方仍然有100天線(28162點)同20天線(28173點)支持住，係嘅，咁睇恒指就仍然處於保歷加上升通道裡面，不過SlowSTC(14,3)勢頭向一頭向下在話下，14天RSI亦由上個一期6X回返落去中軸水平，MACD嘅DIV趨向負數區，而同步牛區見「熊差距」，技術指標上已經發出向淡訊號。

再睇埋恒指牛熊證街貨圖，依家10點1分，恒指跌幅有所收窄，至跌36點，做28295點，最低暫時見過28156點。牛熊證街貨圖上見下方牛證最貼價係28100至28199點，呢度有相當於631張期指，比噚日多咗333張，按恒指暫時出過嘅低位計，呢一part已經有部份牛證死亡，再向下一層，即28000至28099點，噚日小妹就估呢一層會成為一個重貨區，皆因整點數關口係會有多啲人願意守住，今日再睇，呢一層新增街貨係最多，有622張，但整體都只係得828張期指，重貨區仍然都係27700至27799點，有相當於1192張期指。

睇者上方熊證，極有可能係噚日恒指急挫下，有唔少熊證選擇收割唔等，搞到依家頭五層熊證街貨嘅期指張數，夾埋只得562張。至於最重位就喺29000至29099點(嗱，又係整點數關口呀！)，有相當於944張期指。

依家10點9分，其實就算恒指跌幅比頭先走(50462)時細咗，但心算都計到恒指現價仍然都係向下方牛證街貨。就認真計一次，牛熊街貨中間位(即用牛熊各自第一層最貼價嘅門口位拉個中位數：(28199+28500/2)=28349.5)，依家恒指見28252點，兩者相差97.5點，係貼但中未到。更何況上方啲熊證街貨「寸草不生」咁款，比著你去搵食嘅，都唔會去呢啲地方啦。

睇嚟恒指6月份嘅升勢，喺7月未能接力之餘，仲應該「壽終正寢」。追跌係想嘅，不過依家唯一要考慮嘅係呢條20天線/保歷加通道中軸，會唔會成為恒指短期嘅「安全島」啫；恒指熊(50608)，收回價28700點，同現價有逾400點差距，約51倍槓桿比率算高，揀定出嚟只係以備不時之需，始終見恒指今日開市後呢一個鐘chok嘅幅度都唔細，小心為上。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰策贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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