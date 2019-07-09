港股直擊 即巿股評

安踏體育(02020)今早復牌，低開2.4%，報50元，成交額2180萬元。

沽空機構渾水(Muddy Waters)日前發表報告狙擊安踏，安踏否認指控，認為沽空機構有關操控分銷商的指控，是不準確和誤導。

安踏指出，報告中所提述的25家分銷商均獨立於安踏，且雙方並無關連的第三方。

另外，集團各分銷商擁有其自身的管理層團隊，作出獨立商業決定，並擁有獨立於該集團的財務及人力資源管理功能，且並無相互控制關係。

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