港股直擊 即巿股評

市場早前一直聚焦於6月下旬中美領導人在G20峰會上的會面，會後雙方同意重啓貿易談判，美方表示不再對中國出口商品加徵新的關稅，中方亦同意購買美國商品。這個不明朗消息消除之後，反而令市場失去了焦點，恒指上周全周於28700至29000點之間窄幅上落，未有明顯方向。

資金轉移至主題板塊上

從認股證市場資金情況來看，近日流入整體認股證市場的資金明顯減少，在恒指產品上，資金主要集中於牛熊證，因為牛熊證的敏感性較高，相對於認股證，在波幅較低的市況之下仍然維持一定空間捕捉上落。在個股方面，早前資金都較集中於部份大藍籌如騰訊(00700)、平保(02318)等股份，但這些股份近日亦跟隨大市變動不大，相關認股證的資金流向亦不明顯，反而轉移至部份仍然有主題消息的板塊身上。

小米及美團關注度上升

以截至上周五前的5個交易日計，投資者追捧小米及美團認購證，分別有約1200萬及1000萬元，為當時最多資金流入的個股相關資產。這兩股份關注度上升，是因為市場憧憬同股不同權股份最快本月有望納入「港股通」，當中主角自然是小米及美團。美團股價上週曾重上70元，逼近上市高位，小米股價亦相對硬淨。

以投資者來說，投資者並沒有因為整體市況淡靜而完全撤離認股證市場，反而積極尋找新的焦點或投資主題，選取有話題的股份，雖然整體資金有回落，但部份有話題的股份仍見資金流入。就發行商而言，一家積極參與的發行商會時刻留意市場需求，為投資者提供充裕的產品選擇。

雖然小米及美團過往並非最大窩輪需求的股份，但市場上亦不乏認股證選擇，以小米認股證為例，部份小米認購證已累積一定街貨，可見已經有投資者提早作部署，投資者在篩選認購證時同樣應先以行使價及到期日收窄選擇範圍，再以槓桿及街貨等數據選擇合理自己的產品。投資者如看好小米，可留意行使價10至12元之間、年期適中的條件作篩選，再以槓桿排序，可留意到小米購(20423)是其中一隻槓桿較佳兼低街貨的產品，小米購(20423)的行使價10.90元，2019年11月13日到期。投資者如計劃部署美團認購證，則可留意貼價、低面值、低街貨的美團購26924，行使價70.05元，2019年12月20日到期。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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