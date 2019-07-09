港股直擊 即巿股評

隔晚歐美股市向下，美股連跌兩日，港股昨日急插逾四百點後，港股預託證券(ADR)表現預示今早大市可喘穩，市場觀望氣氛濃厚，吉利(00175)盈警成為焦點之一。

聯儲局減息預期降低，道指收跌115點或0.43%報26806點；標普500跌0.48%報2975點；納指跌0.78%報8098點。蘋果跌逾2%，Rosenblatt Securities下調其評級至「沽售」，理由是蘋果未來6至12個月的基本面惡化。德銀跌逾6%，公司擬裁員1.8萬人。

中概股多數收跌，阿里巴巴跌2.8%，京東跌1.5%，百度跌2.7%；天地薈跌26.2%，諾亞財富跌20.4%，旗下歌斐資產34億元人民幣踩雷承興國際控股(02662)。至於華富教育則漲21.5%，蘑菇街漲10.4%，蔚來汽車漲7.1%，連升五日。

上周公布的強勁非農就業數據令投資者對聯儲局的減息預期有所降低。據芝加哥商業交易所的Fed Watch工具顯示，市場對聯儲局7月減息的概率預期仍為100%，但預計調降50個基點的預期降至4.9%，調降25個基點的預期升至95.1%。市場焦點集中在聯儲局主席鮑威爾本周中在國會聽證會上發言。

高盛指出，聯儲局在7月減息的概率為75%，減息25個基點的概率為60%，減息50個基點的概率為15%，聯儲局維持利率不變的概率為25%。那邊廂，摩根士丹利下調全球股票配置權重至「減持」，指風險回報率看起來很差。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較接近全線回升。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報65.21元，較本港收市高0.21元； 騰訊(00700)ADR收報349.7元，低1.3元；國壽(02628)ADR收報19.7元，高0.08元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.15元，高0.09元；中石油(00857)ADR收報4.24元，高0.04元；中石化(00386)ADR收報5.2元，高0.03元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報70.64元，高0.34元；聯通(00762)ADR收報8.36元， 高0.02元；中電信(00728)ADR收報3.83元，高0.03元。

ADR港股比例指數報28359，較周一恒指收市高27點或0.1%。夜市期指收報28407點，升47點，高水75點，恒指昨日收市急跌443點或1.54%，報28331，連跌四日。大市沽空比率15.3%，較上日升2.6個百分點。恒指短期支持參考20天線約28175點附近。

焦點股份

吉利：昨晚發盈警，預期截至6月底止，中期淨利將按年減少40%，去年同期淨利66.7億元人民幣。公司指出，淨利減少，主要是在中國市場汽車整體銷量下跌超出預期，以及主動減少經銷商總庫存，從而對銷量及利潤率產生負面影響。大摩把吉利目標價進一步下調至5元，維持「減持」評級。

魏橋紡織(02698)：預期截至6月底止，中期盈利將顯著低於去年，去年同期盈利3.03億元人民幣。

建滔集團(00148)：預期截至6月底止中期盈利將按年跌60%至65%，去年同期股東應佔盈利41.69億元。至於建滔積層板(01888)預期中期盈利將按年下跌30%至40%。

海通證券(06837)：公布6月淨利潤5.49億元人民幣，按年上升55.8%。