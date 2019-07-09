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7月3日美國國慶假期前夕半日市，美股主要指數齊創歷史收市新高，道指、標普500指數、納指分別上升0.67%、0.77%、0.75%。三大指數上周五雖然全線輕微調整，但整星期計仍漲1.2%、1.7%和1.9%。

聯儲局上一次(6月19日)議息會議發放的「點陣圖」顯示，17位委員中7人認為年底前須減息0.5厘，另有一人估計減0.25厘，再加上議息聲明內刪除沿用多次、對貨幣政策保持「耐性」(patient)的措詞，市場憧憬聯儲局最快在7月31日議息後調低利率，少數分析師甚至預期減幅會打破慣例達到0.5厘。

然而，隨着美國勞工部上周五(5日)公布，6月非農新增職位多達22.4萬個，遠超市場預測的16萬個，月底減息預期急速降溫，令美股一度下挫近1%。

必須一提的是，聯儲局主席鮑威爾於6月19日的記者會總結最新議息聲明時表示，貨幣政策不能因個別數據或者短期搖擺不定的意見而作出過度反應，如果這樣做，反為前景添上更多不明朗因素。單單6月非農數字是否足以影響聯儲局的利率決策，還須拭目以待。

值得注意的是，標指在聯儲局公布6月議息決定後，即連續兩日創收市新高，納指與道指亦相繼破頂，目前三大指數都靠炒減息預期造好，借投資市場buy the rumor, sell the fact的講法，這個rumor也嚴重超買了。

鮑威爾將於本周三及周四分別到眾議院和參議院出席聽證會，屆時或更清晰交代局方未來利率政策。無論如何，rumor既然已overbought，就要慎防市場藉鮑公作證的消息而大舉sell the fact。

港股方面，周一恒指裂口低開261點，輕微彈上28541點水平便快速回落，早市曾見28194點，收報28331點，跌443點，6月17日收復的10天線又告失守。

恒指昨天勁挫，部分原因可能是受聯儲局減息預期降溫拖累，其實，中美雙方於6月18日敲定在大阪G20峰會期間舉行「習特會」，港股應聲急升。儘管兩國元首見面後，只達成美方暫緩向額外約3000億美元中國貨加徵關稅，協議並不太值得振奮，惟恒指繼續反覆炒高，甚至突破了以一個標準差計算的TrendWatch下降通道頂部。

此外，附【右圖】所見，港股平滑中線市寬(10天線高於50天線股份比率)在5月31日的18.4%觸底，就算已回升逾月，但迄今尚未能到達40%的支持區頂，代表該市寬依然處超賣，即是仍有進一步改善空間。恒指昨天重返TrendWatch下降通道內，很大機會步向短期整固。

信報投資研究部

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