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今日 18:13 港股直擊 即巿股評

【北水手影】轉淨入6.5億 買騰訊萬科 沽融創招行

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美國上月非農遠高預期，市場對聯儲局本月減息0.5厘憧憬急降溫，觸發中港股市急挫，恒指連跌四日，累挫543點。

北水趁機撈貨全日淨入6.54億元，上周淨走1.95億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

騰訊(00700)重奪最多淨入個股，全日淨買2.57億元；發盈警全日插13.5%的金蝶(00268)，今日也錄1.14億元淨買。

萬科(02202)為第二多內地資金淨買個股，全日淨入1.18億元；但融創(01918)卻有8969萬元淨走，為北水沽得最多個股；今日反彈4.3%新城(01030)，全日卻有6202萬元淨走；奧園(03883)也錄3453萬元淨走。

百威亞太(01876)正在招股，連潤啤(00291)也錄1.03億元淨買；內險股新華(01336)則有6310萬元淨入；復星國際(00656)與中生製藥(01177)則分別有5360和4652萬元淨買。

今早暴瀉的雅迪(01585)和承興(02662)，全日卻分別錄5200及3510萬元淨買。

不過，招行(03968)錄8450萬元淨走，吉利(00175)則錄8264萬元淨沽；平保(02318)和中建材(03323)則分別有1150萬和523萬元淨買。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、融創、新城、吉利、平保、新華、復星國際、中生製藥、潤啤及招行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:金蝶、承興、奧園、騰訊、新城、萬科、雅迪、中建材、融創及中生製藥。

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