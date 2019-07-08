港股直擊 即巿股評

美國上月非農就業數據勝預期，令市場對聯儲局本月減息憧憬降溫，中港股市急挫，恒指連跌四日。

恒指今早低開261點，穿10天線(約28568)和100天線(約28624)，早段跌幅曾收窄至233點，見28541點全日高，之後A股跌勢轉急，恒指曾插580點，見28194點，於50天線(約28192)上方喘穩，中午跌473點，午後在上午波幅內走。恒指收報28331點，跌443點或1.5%。大市今日下跌股份比例達78；上升股比例僅22%。

恒指連跌四日累挫543點或1.9%。

國企指數收報10725點，跌169點或1.6%。

大市成交額757.05億元。

即月期指收市挫420點，報28360點，高水28點。

A股亦急挫，滬指收挫2.58%；深成指挫2.72%。

美國道指期貨最新跌46點，報26838。

藍籌股近乎全線下跌，騰訊(00700)挫2.4%；友邦(01299)跌2%；中生製藥(01177)吐3.4%；石藥(01093)吐2.6%。中資金融股隨A股向下，平保(02318)挫1.2%；國壽(02628)挫1.5%；建行(00939)跌1.3%。相反，金沙中國(01928)升0.4%，為表現最好藍籌。

焦點板塊

本地地產股：美國減息預期降溫，板塊今日跑輸，新地(00016)跌1.5%，恒隆地產(00101)跌1.9%。另外，九倉置業(01997)、恒地(00012)、新世界(00017)和太古地產(01972)跌逾2%。

內房股：內地《金融時報》報道銀保監會加強房地產信託領域風險防控，並開展約談警示。主要內房受壓，中海外(00688)挫2.5%；華潤置地(01109)挫4.1%；融創(01918)跌1.8%；奧園(03883)急吐8.6%；旗下奧園健康(03662)跌5.2%。新城系上周受負面消息重創，新城發展(01030)今日彈4.3%；新城悅服務(01755)勁彈12.2%；A股新城控股(601155.SH)第三日跌停。豐盛系方面，卓爾智聯(02098)彈45.2%；豐盛(00607)彈8.4%。

細股：細股爆小股災，收市有七隻股份跌幅三成或以上，當中控股股東遭公安刑事拘留的承興(02662)曾瀉九成，收市插80.4%；北京體育文化(01803)瀉78.6%；亞洲電視(00707)瀉41.8%；中國水業(01129)挫40.4%；雅迪(01585)曾瀉60.7%，收市跌幅收窄至25%；倢冠(08606)挫43%。

焦點股份

安踏(02020)：遭沽空機構渾水(Muddy Waters)發表報告狙擊，挫7.3%後中途停牌。

小米(01810)：明天上市一周年，合計有43.87億股，相當於整體股份(A類及B類)的18.25%解禁，股價挫3.4%。同系金山軟件(03888)挫5.2%。

金蝶(00268)：上周五發盈警，料中期盈利跌最多四成。另外，獨立股評人David Webb則發文指出，主席兼大股東徐少春於上半年報告期完結前10日減持。股價急挫13.5%。

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