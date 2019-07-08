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今日 16:46 港股直擊

信佳國際擬擴充越南廠房及產能

主營電子產品及寵物食品的信佳國際集團(00912)執行董事及首席科技總監吳民卓表示，相信隨越南新廠房回本，及新產品的產量增加，集團收入會持續增加，毛利率長遠亦會回升。

集團主席吳自豪表示，越南北寧省新廠房兩條生產線，已於今年2月開始投運，集團屬較早遷廠的企業，有先驅(First mover)優勢，有助舒緩貿易戰及內地成本上漲壓力，吸引到不少美國客戶，或其他外銷到美國市場的訂單，未來有計劃擴充越南廠房及產能。

電子產品業務方面，吳自豪指出，銷售表現穩定，銷售按年增加18.3%，其中專業音響器材表現最為突出，但認為物聯網(loT)科技會是集團未來增長動力。

寵物業務的銷售額則下跌13.3%，集團指主要由於客戶減少存貨，令訂單減少所致，以及受比利時去年爆發禽流感，以致該產地的寵物食品未能進口中國所拖累，集團正改與其他產地供應商洽商。

該集團公布，截至3月底止，全年收入增加11.3%至約17億元，純利率下跌1.6%，毛利率下滑1.8%。集團解釋，下跌是由於新客戶的產品價值較高，但毛利率較集團其他產品為低，以及越南廠房前期投入所致。

期內，股東應佔溢利為5555.7萬元，按年下跌約25.04%，每股盈利19.64仙，派末期息6仙。

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