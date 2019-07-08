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今日 15:44 即巿股評 港股直擊

【短線出招】SAR出訊號

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情況跟早一日公布的ADP「小非農」數據疲弱相反，上周五美國公布的非農新增職位增長明顯多過市場預期，令本月底減息半厘的機會大減，股市視之為利淡消息！美股美債下跌，美元及債息抽升。其實，非農數據反映經濟面強勁，是好事，相反如果聯儲局突然減息半厘，可能會引發市場對經濟惡化的恐慌。過去兩次美國減息周期，即分別始於2001年1月及2007年9月，均減息半厘，之後一年多股市便大跌。現在市場共識是月底減四分一厘，反而有利穩定股市。

恒指連升五個星期累漲7%，百威亞太(01876)招股下，港股借勢調整借口充足。拋物線SAR連續19個交易日發出摣上後，今日終於出現反手造淡訊號，短線看二萬八附近支持，最壞是補回6月19日確認G20有習特會之上升裂口底27584，並不太悲觀。

本欄上星期在新城發展(01030)急瀉之日，已連日預警中國奧園(03883)估值昂貴，隨時會有大調整，今日午後曾急插一成半。做分析的也要整天找股票推介，能夠提醒要避開哪些股份也很有用處，透過「EJFQ系統」的FA+就更能作出客觀分析。

近期介紹的中海宏洋(00081)今早一度逆市升，表現算硬淨，上月合同銷售按年升逾一成四，上半年銷售雖然按年僅微升，但估計下半年更多項目入賬令增長提速，估計夠平，等回落至3.5元收集值博，亦宜觀望本月下旬將會召開的中央政治局會議，討論並就下半年的經濟走向定調，政策或有再次寬鬆的可能。

上周五叫留意中移動(00941)，今日暫時係第三表現好藍籌，跌0.8%，70元關及20天線暫時守得住，睇多兩日。

羅崇博 (杜比)

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