港股直擊 即巿股評

富瑞發表報告指，據《彭博通訊社》引述消息透露，湖南省長沙市計劃向當地居民提供購車補貼，凡購買在長沙生產且在長沙上牌的新車，最高可享受2萬元人民幣補貼。該行認為對有關政策對全國汽車銷售及相關車企的直接影響相當有限，不過相信其漣漪效應或會令更多城市跟隨做法，汽車板塊的氣氛有望因此而改善。

富瑞表示，根據該行預測，上海、成都、廣州、鄭州及重慶是全國首五大最高汽車銷量之城市，若這些城市推出刺激措施，料對全國汽車銷售有較大影響。

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