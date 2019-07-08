訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:36 港股直擊 即巿股評

富瑞:長沙擬推購車補貼 漣漪效應正面

放大圖片

富瑞發表報告指，據《彭博通訊社》引述消息透露，湖南省長沙市計劃向當地居民提供購車補貼，凡購買在長沙生產且在長沙上牌的新車，最高可享受2萬元人民幣補貼。該行認為對有關政策對全國汽車銷售及相關車企的直接影響相當有限，不過相信其漣漪效應或會令更多城市跟隨做法，汽車板塊的氣氛有望因此而改善。

富瑞表示，根據該行預測，上海、成都、廣州、鄭州及重慶是全國首五大最高汽車銷量之城市，若這些城市推出刺激措施，料對全國汽車銷售有較大影響。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。