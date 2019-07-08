內房大灣區概念明星股中國奧園(03883)，系內相關股份急瀉，奧園一度大跌15.2%，低見9.85元，新造10.04元，仍插13.6%，成交金額4.3億元。
奧園健康(03662)亦一度大跌9.3%，低見4.17元，新造4.22元，仍瀉8.3%，成交金額1732萬元。
奧園早前公布，6月合同銷售金額約153億元(人民幣．下同)，按年增長28%。首6個月合同銷售額，累計約536.3億元，按年增長33%。
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奧園健康(03662)亦一度大跌9.3%，低見4.17元，新造4.22元，仍瀉8.3%，成交金額1732萬元。
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