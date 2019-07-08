即巿股評 港股直擊

上周五美國公布6月非農新增就業職位大幅高過預期，令到本月聯儲局減息憧憬預期降溫，道指更一度跌逾200點。亞太區股市今早全面向下，中港股市亦顯著下跌。恒指低開261點報28513點，失守10日線(約28568)及100日線(約28624)，雖然早段盤中曾見28541點半日高位，其後跌幅進一步擴大，恒指一度急跌580點，半日最低見28194點，向下測試50日線(約28191)水平。中午恒指報收28301點，跌473點；國指報收10717點，跌177點。

重磅藍籌股全線向下，騰訊(00700)跟友邦(01299)分別跌1.7%及1.8%，建行(00939)亦跌1.2%，連同中移(00941)及大笨象(00005)跌0.8%，五個大隻佬合供拖低恒指168點。呢頭減息吹到咁高漲，嗰頭就業數據又唔多配合，減息機會又話減，低對息口最敏感嘅地產股，自然受壓。無論係陀地地產股，抑或內房股全部難逃一跌，跌幅閒閒地2%以上。內房股唔單止受息率走勢所影響，內地《金融時報》報遁銀保監會加強房地產信託領域風險防控，並開展約談警示。呢個消息一出，內房股無論大大小小都有啲腳軟，重磅內房股沽壓更明顯。

至於表現最差嘅安踏體育(02020)半日跌咗7.3%，今日再畀沽空機構狙擊，上次安踏面對沽空機構狙擊亦安然渡過，今次股價剛好又係守住條100日線，相信安踏並非如沽空機構所講，全盤帳目都係流料。

本來上周五港股成交已經嚴重縮水，家下美國又話未必減息住，睇嚟呢段時間港股都無乜利好消息，好友期待嘅七翻身，似乎係七反覆機會較大。除咗重磅股無力感甚重，細價股今早又爆小股災，多隻細價股跌幅超過兩成，跌幅榜冠亞軍嘅股份，跌幅更超過八成。細價股一向係風險高得嚟，回報亦唔同成比例，難得有缸邊友對於炒作細價股樂此不疲，人各有志，阿Man自問食少多教訓，呢啲股份都係避之則吉。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)