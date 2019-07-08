港股直擊 即巿股評

美國上月非農就業數據好過預期，聯儲局本月減息憧憬降溫。中港股市今早急挫，恒指回試50天線。

恒指今早低開261點，穿10天線(約28568)，早段跌幅曾收窄至233點，見28541點半日高，之後A股跌勢轉急，恒指曾插580點，見28194點，於50天線(約28191)上方暫喘穩。恒指中午收報28301點，跌473點或1.6%，大市成交額432.2億元。

國企指數中午收報10717點，跌177點或1.6%。

A股半日亦急挫，滬指挫2.46%；深成指挫2.55%。

50隻藍籌全線下跌，騰訊(00700)跌1.8%；友邦(01299)跌1.9%；中生製藥(01177)吐4%；石藥(01093)吐3.4%。中資金融股隨A股向下，平保(02318)挫1.6%；國壽(02628)挫2.4%；建行(00939)跌1.3%；工行(01398)跌0.9%。

焦點板塊

本地地產股：美國減息預期降溫，板塊今早跑輸，九倉置業(01997)挫4%；新地(00016)、恒地(00012)、新世界(00017)、太地(01972)、會德豐(00020)和恒隆地產(00101)跌逾2%。

內房股：內地《金融時報》報遁銀保監會加強房地產信託領域風險防控，並開展約談警示。主要內房受壓，中海外(00688)挫3.1%；華潤置地(01109)跌2.9%；融創(01918)挫3%；奧園(03883)急吐8.3%。新城系方面，新城發展(01030)彈5.2%；新城悅服務(01755)彈11.2%；A股新城控股(601155.SH)第三日跌停。豐盛系方面，卓爾智聯(02098)彈35.7%；豐盛(00607)彈4.4%。

細股：今早主板細股爆小股災，控股股東遭公安刑事拘留的承興(02662)瀉86.5%；北京體育文化(01803)瀉83.9%；亞洲電視(00707)瀉五成；中國水業(01129)挫45.2%；雅迪(01585)曾瀉60.7%，半日跌幅收窄至30.8%。

焦點股份

安踏(02020)：遭沽空機構渾水(Muddy Water)發表報告狙擊，半日挫7.3%，成交額5.81億元。

金蝶(00268)：上周五發盈警，料中期盈利跌最多四成，中午急挫12.5%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。