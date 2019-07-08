美國6月非農新增就業職位遠超預期，市場料本月底聯儲局減息0.5厘機會大降，觸發金價下挫，更跌穿1400美元關，連累金礦股亦下跌。
招金(01818)與山東黃金(01787)各降3.2%；紫金(02899)跌1%；SPDR黃金ETF(02840)也跌1.1%；靈寶黃金(03330)挫4.2%。
金價今早再度跌穿1400美元關，最低見過1392.88美元，跌0.47%，新造1398.4美元，仍跌0.08%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
美國6月非農新增就業職位遠超預期，市場料本月底聯儲局減息0.5厘機會大降，觸發金價下挫，更跌穿1400美元關，連累金礦股亦下跌。
招金(01818)與山東黃金(01787)各降3.2%；紫金(02899)跌1%；SPDR黃金ETF(02840)也跌1.1%；靈寶黃金(03330)挫4.2%。
金價今早再度跌穿1400美元關，最低見過1392.88美元，跌0.47%，新造1398.4美元，仍跌0.08%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|高鐵西九龍站運作回復正常
|上一篇：
|標普:中國信用卡債務6年增逾6倍