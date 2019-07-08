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今日 10:48 港股直擊 即巿股評

【異動股】北京體育文化曾插逾九成 擁北控背景

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北京體育文化(01803)突暴瀉，最低見過0.18元，一度大跌九成至0.18元，現造0.265元，仍重創85.7%，為包尾個股，成交金額4242萬元。

據集團網頁介紹，該股入選MSCI指數的香港主板上市公司，隸屬北京控股集團，該公司專注體育及文化産業的投資與發展，助力全民健身及文化事業。

至於北京控股(00392)現跌1.9%；北控水務(00371)也降1.1%；北京燃氣藍天(06828)也瀉5%。

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