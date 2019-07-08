港股直擊 即巿股評

被個市悶足一個星期之後，今日一個唔該開市跌261點，開市報28513點；到依家9點44分，恒指最多跌逾400點，低見28292點，而依家就做緊28387點，跌387點。

開恒指日線圖睇，見到今日恒指粒燭跌穿10天線(28577點)同100天線(28625點)，連早兩日畫嘅「上升通道」都失守埋，SlowSTC(14,3)亦係高位明顯%K線跌穿%D線；好險嘅係止方仲有條50天線(28625點)同20天線(28141點)仲頂住，未穿20天線又即係話仍然處於保歷加上升通道。

真係咁頂得住？咁就要開埋恒指牛熊證睇睇先啦。以恒指暫時(9點55分止)做過低位28292點計，下方頭四層牛層全數已經死亡，呢度夾埋有2904張期指，而28200至28299點呢度就變成貼牛街貨區，有相當於509張期指，以頭先mark出嚟個低位計，呢一層都只係啱啱踩咗入去無耐啫，暫時仲未有事嘅。至於下方牛證最重貨嘅就係27700至27799點，呢度有相當於994張期指，但同現價(9點58分報28362點計)，講緊個市要向下行多563點先到門口，計及沿途嘅街貨，以目前街貨圖上嘅數字計，total有2333張期指，不過兩者距離的確係有啲遠。

真係遠？永遠呢啲無絕對答案嘅嘢都只能夠透過比較先至有相對值答案，所以應該睇埋上方熊證先。依家最貼熊證係28800至28899點，同現價(用返頭先mark個口價28362點計)相差438點，重複多次，呢個點數只係計緊現價同熊證第一層街貨距離，唔係同重貨距離。而熊證重貨就係喺29000至29099點呢度有相當於1007張期指，同現價比兩者相差638點，講緊嘅都係到門口位，而假設個市真係咁樣向上抽嘅話，以目前街量計，total有相當於1134張期指。

上行638點食1134張期；下行563點食2333張期指，相比之下你仲會唔會話下行好遠？更何況大市開市後無幾耐咁樣急插，你估會唔會有資錢吼位入牛證嚟博反彈？恒指熊(50462)，收回價28900點，同現價有逾500點差距，約41倍槓桿雖然唔算出眾，但低街貨同敏感度高可以彌補，唔追殺落熊證重貨區，都望住個28000點先啦。吼5分鐘圖見超賣先落場(可以有排等呀)

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰策贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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