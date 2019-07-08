港股直擊 即巿股評

美國上周五公布的非農數據較預期強勁，令本月底減息半厘的機會降溫，港股預託證券(ADR)預示恒指今早或低開過百點，回補月初之上升裂口。

上周五華爾街股市下跌，美國6月非農新增就業職位22.4萬個，大幅高於預期，令到聯邦儲備局今個月稍後會減息半厘的憧憬減低。道指曾下跌230點，其後跌幅大為收窄，科技股下跌，銀行股就上升。道指收報26922點，跌43點或0.2%；納指收報8161點，跌0.1%；標普500指數收報2990點，跌0.2%，結束五連升。

就業報告公布後，聯邦基金利率期貨合約的定價顯示投資者仍然看預計7月份會議減息的可能性為100% ，但周五市場對減息50個基點的預期從周三的25%降至約5%。

周五的非農就業報告公布後，特朗普繼續向聯儲局及鮑威爾施壓，重申減息將對經濟提供助力。他聲稱，如果經濟利率降低，美國經濟「會像火箭飛船一樣騰飛」。他還批評說「聯儲局根本不知道自己在做甚麼」。

非農數據強勁，周五紐約期金收跌1.39%，報1401.2美元/盎司，周跌0.88%。鐵礦石價格下跌，力拓跌超5%，必和必拓跌4.5%。

土耳其總統艾爾段(Tayyip Erdogan)開除中央銀行總裁契亭卡亞(Murat Cetinkaya)後的首個交易日，土耳其里拉兌換美元滙率從5日的5.6345，下跌至7日的5.8125。雖然土耳其政府並未提出契亭卡亞被開除的官方理由，但政府消息人士指出，艾爾段對於契亭卡亞去年一共把基準利率調高625個基點，在去年9月基準利率已升至24%，藉以支持狂跌的里拉，感到不滿。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報65.6元，較本港收市高0.15元；騰訊(00700)ADR收報355.89元，低1.1%；國壽(02628)ADR收報19.82元，低0.1元或0.5%。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.3元，低0.01元；中石油(00857)ADR收報4.25元，無升跌；中石化(00386)ADR收報5.24元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報70.8元，低0.09元；聯通(00762)ADR收報8.52元，低2仙；中電信(00728)ADR收報3.9元，高0.03元。

ADR港股比例指數28611，較上周五本港收市低163點或0.57%。即月恒指夜期收報28705點，跌75點，低水70點。恒指上周五收報28774點，跌20點或0.1%，短期支持參考本月初之上升裂口底部28632點附近。

焦點股份

金蝶國際(00268)：預期截至今年6月底止，中期盈利將介乎1.02億元(人民幣‧下同)至1.19億元之間，按年下跌約30%至40%；去年同期盈利1.7億元。

融創中國(01918)：公布6月合同銷售金額約507.9億元人民幣，按年增長11%；今年上半年累計合同銷售金額約2141.6億元，按年增長12%。

中國海外(00688)：公布6月合約物業銷售金額約511.85億元，按年增長34.2%。今年首6月累計合約物業銷售約1942.02億元，按年上升28.74%

承興國際(02662)：上周五晚發公告，表示得悉公司主席兼執行董事羅靜現被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，暫未知原因。

新城發展控股(01030)：公布6月，實現合約銷售金額約295.49億元人民幣，按年上升5.2%。此外，新城系王振華被拘捕事件續發酵，內地兩名律師向中國證監會舉報，質疑新城系A股上市公司新城控股(601155.SH)未盡及時信息披露義務，以及和其他利益相關方竄通進行內幕交易。