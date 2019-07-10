即巿股評 港股直擊

中美兩國元首在6月29日的大阪「習特會」，達成貿易戰暫停升級的共識（中外傳媒普遍認為「休戰」或truce的講法值得商榷，因中美仍就對方數以千億美元計的貨品加徵關稅，美國總統特朗普只承諾暫時不向額外約3000億美元中國貨加徵關稅罷了），據稱雙方貿易談判代表即日已透過電話溝通。

到了上周三，法新社引述美國貿易代表辦事處官員表示，中美正安排高級官員準備本周進行電話磋商。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受彭博訪問時證實，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）以及財長努欽（Steven Mnuchin），已經與中方首席談判代表、副總理劉鶴通了電話，雙方未來一周恢復電話磋商，將會有更多通話，但暫時未有面對面談判的時間表，強調若要談判有「質素」就不能操之過急。庫德洛透露，相信中國電設備商華為亦會列入貿易談判議題，而華為仍維持在美方出口管制的「實體清單」，美國企業禁止向其出售涉及國家安全的敏感技術和設備，他承認牽涉華為的談判會很棘手。

庫德洛較早前表明，華府暫時不會撤銷對中國貨品徵收的關稅；然而，中國商務部發言人高峰在記者會指出，美國對中國輸美商品單方面加徵關稅是中美經貿摩擦的起點，如果雙方能夠達成協議，加徵的關稅必須全部取消，中方對此的態度是明確的、一貫的。

美國或總統侵侵發動的關稅戰，非但成為中美經貿摩擦的起點，甚至是中美5月的上一輪貿易談判破裂的其中一個主要原因（見6月3日「搏拳實錄」<中國公告貿戰談判底線>）。不過，要「關稅人」侵侵全面取消對中國已加徵的關稅，暫時真喺「諗都唔使諗」。

恒指或許早已discount了「習特會」的好消息，然而，7月3日「搏拳實錄」提到，恒指10天線剛於上周二升穿50天線，發出短線「黃金交叉」的利好後市訊號。問題是EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數，升穿反映弱勢股沽壓的弱勢股指數多日，仍未能突破通常會帶動恒指較大幅度上升的40%水平（上周五強指收報31.5%），老徐因此估計7月恒指暫只是「慢升」格局，並準備趁恒指每次回調、例如測試28500至28800點的成交量密集區就short put。

此外，EJFQ的「詳細行業動力統計圖」顯示，上升動力高於5日前的行業數目，在7月3日大幅減少，老徐因而決定，與其呆等恒指回調才short put，不如先行建立淡倉，於是沽出即月行使價29200點的期指call，收取288點期權金，目的是以（等待恒指回調）時間，賺取short option的時間值的同時，換取（一個較佳水平）做長倉或short put的空間。

至於揀選29200點short call，無非因為該水平恰巧是28800至29200點成交量密集區或蟹貨區的頂部位置，在強指低於40%、上升動力行業數目開始減少的情況下，恒指不易出現突破。

老徐