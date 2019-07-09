即巿股評 港股直擊

永達汽車(03669)主要在內地透過其4S店經營豪華及超豪華品牌汽車經銷、相關售後服務，並經營分銷汽車保險產品及租賃服務。從去年業績中顯示，逾84%收入來自品牌汽車銷售，包括兩大德國汽車品牌寶馬和保時捷，其中以寶馬品牌的汽車銷售佔比最大。集團擁有全國性4S經銷店網絡，截至去年底止，已開業及獲授權待開業的網點共253家，遍佈4個直轄市和19個省。集團計劃未來擴充以寶馬、保時捷、奧迪等主流豪華品牌網點，亦會透過併購快速提升市場份額。

該股2018年度營業額按年上升9.1%至553.18億元人民幣，主要受惠於豪華及超豪華乘用車銷售與售後服務增長。不過，受到新進口車關稅調整，以及中美貿易關係緊張等因素影響，同期純利下跌17%至12.53億元人民幣。

分部業務表現，乘用車收入上升7.5%至467.39億元人民幣，其中豪華及超豪華品牌乘用車銷售收入上升11.3%至382.34億元人民幣。集團近年積極發展擁有較高毛利的售後服務和汽車金融業務，售後服務收入升17.2%至78.35億元人民幣；至於金融自營業務收入升64%至5.43億元人民幣。由於汽車金融發展理想，集團擬引入戰略投資者，為此作未來策略部署。

二手車業務可實現快速增長

至於二手車業務，集團去年代理的二手車銷量增長20.2%至4.23萬台。目前在全國建成136家二手車零售網點，包括官方認證經營網點113家及「永達二手車商城」連鎖網點23家。內地經濟增速放緩，汽車銷售亦受影響，中央於5月底宣布深入推進汽車平行進口，全面取消二手車限遷政策，加上有新政如促進老舊機動車報廢更新等，對汽車銷售及售後服務需求均有正面幫助，集團可望受惠。

另外，近日中美貿易談判續有進展，有助緩解進口汽車關稅的不明朗因素，加上汽車生產商已調整產能，減輕存貨積壓問題，預計今年豪華車銷售可回復較高增長。集團多年來堅持豪華車市場發展定位，並積極拓展新能源汽車業務，未來亦會加強二手車業務發展，同時運用數字化智慧零售發展策略，以提升服務質素及減低經營成本，利好年內業績表現，後市可看高一線。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期永達汽車2019、2020及2021年每股盈利為0.841、1.036及1.222元人民幣，給予12個月目標價8.20港元，相當於今年預測市盈率8.44倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理