港股直擊 即巿股評

全球最大型新股百威亞太(01876)今起招股，加上隔晚美股休市，市場缺乏消息下，大市今日窄幅上落，全日微跌20點，成交額562.22億元，為2月4日以來新低。

北水轉流出減慢，由昨日淨走5.37億元，縮減至1.95億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

建行(00939)今日為最多淨走個股，全日淨走2.08億元；信行(00998)也錄8183萬元淨走。

內險亦見內地資金撤退，平保(02318)與中國太平(00966)分別有2714萬和388萬元淨走，但新華保險(01336)則有4588萬元淨入。

內房方面，融創(01918)與新城(01030)分別有1.16億及1.07億元淨走，但萬科(02202)則有1.23億元淨買，為今日最多淨入個股。

吉利(00175)遭花旗削級降價，全日挫6.4%，今日錄4204萬元淨走。石藥(01093)也有4302萬元淨沽；騰訊(00700)及金蝶(00268)則錄855萬及1221萬元淨沽。

不過，中建材(03323)有6176萬元淨入，而中生製藥(01177)也有2697萬元淨買。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:新城、融創、騰訊、中建材、吉利、平保、新華保險、建行、石藥及中太平。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:建行、新城、融創、萬科、中建材、信行、中生製藥、金蝶、騰訊和吉利。