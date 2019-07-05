港股直擊 即巿股評

隔晚美股休市，加上今年全球最大型新股百威亞太(01876)今起招股，大市今日窄幅上落，成交急縮。

恒指低開10點，開市後反覆跌80點，見28714點全日低，之後拗腰，曾倒升84點，見28880點全日高，午後好淡爭持。恒指收報28774點，跌20點或0.1%。

恒指全周升232點或0.8%；連升五周累飆1873點或7%。

國企指數報10895點，跌18點或0.2%。國指全周升13點。

大市成交額562.22億元，為2月4日以來新低。

A股反覆高收，滬指升0.19%；深成指升0.8%。

美國今晚將公布上月非農就業數據。

藍籌股方面，領展(00823)進逼紅底，曾高見99.8元創新高，收市升1.2%；港鐵(00066)見54元創新高，收市升0.3%；平保(02318)升0.4%；創科(00669)和中生製藥(01177)升約1.4%。相反，石藥(01093)跌1.4%；瑞聲(02018)跌1.6%；舜宇(02382)跌1.1%。

焦點板塊

內房股：今早個別發展，受主要股東王振華涉性侵9歲女童拖累的新城發展(01030)，分別遭野村和高盛降級劈價，並遭評級機構標普及惠譽列入負面觀察名單，股價創近5個月低，收挫6.7%；同系新城悅服務(01755)挫10.9%；A股新城控股(601155.SH)跌停。豐盛系亦急挫，豐盛控股(00607)插17%；其持股的卓爾(02098)瀉47.5%。其他內房個別走，龍光(03380)升1.6%；旭輝(00884)升2.6%；奧園(03883)升2.8%；路勁基建(01098)升1.9%。不過，碧桂園(02007)上月合同銷售跌19%，股價跌1%；融創(01918)挫2.3%。

汽車股：吉利(00175)遭花旗睇淡指黃金年代已完結，評級下調至「沽售」，收市挫6.4%。其他車股普遍受壓，華晨(01114)跌0.2%；比亞迪(01211)跌0.4%；廣汽(02238)跌1.9%。零件商耐世特(01316)跌1.1%。

焦點股份

Teamway(01239)：取消配股協議，復牌曾飆升七成，見0.17元，之後急回，收市僅升1%。

半新股：個別股份復見炒作，海天地悅旅(01832)曾飆27.8%，見4.46元創新高，收市升23.5%；昨日急插的中煙香港(06055)反彈20.9%，成交額11.47億元。

坤集團(00924)：今日上市，較招股價反覆飆升1.32倍，不計手續費一手賺5280元。

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