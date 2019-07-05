豐盛系尾段愈跌愈多，豐盛控股(00607)曾挫21.7%創多年新低，現挫19%，成交額8360萬元。
豐盛今年已累插86.5%，盤中低位計市值穿50億元。
豐盛持股的卓爾(02098)最新瀉48.1%，見0.415元；由豐盛擁控股權的中國高速傳動(00658)跌2.5%。
另外，中國賽特(00153)跌0.8%；衍生集團(06893)跌6.3%。
相反，密迪斯肌(08307)乾升13.5%；建發國際(01908)升0.2%。
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