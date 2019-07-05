即巿股評 港股直擊

隔晚美股假期休市，港股又適逢周末前夕，今日港股缺乏方向，半日好淡拉鋸，恒指波幅僅165點。恒指低開10點後，曾跌80點，見28714點半日低位，其後又再反覆回升，見28880點半日高位。中午恒指報收28817點，升21點；國指中午報10897點，跌15點。

重磅藍籌股乏善可陳，最突出可算係吉利汽車(00175)，突出嘅係跌得特別多，半日跌近半成，主要係有報告唱淡，連累其他汽車股齊齊受壓，普遍跌幅超過1%。其他重磅股表現好壞參半，領展(00823)再創新高，半日最高見99.8元逼近紅底關口，半日升1.6%。港鐵(00066)新高又新高，半日升0.3%，盤中曾見54元，暫時未見有回頭之勢，有貨喺手繼續坐定定。瑞聲(02018)跟舜宇(02382)分別跌1.6%及1.5%，呢個時候中美貿易關係雖然緩和，但貿易戰仍未完滿解決，手機設備股呢期都仍有風險，好難完全坐定定，炒作呢個板塊只有步步為營，摸石過河，醒目走位。

人民幣雖未完全回復強勢，但總算回穩企定，內房股今早個別發展，至於受主要股東王振華涉性侵女童案嘅新城發展(01030)，分別遭野村跟高盛降級及狠劈目標價，更有評級機構將其列入負面觀察名單，股價跌完再跌，今日半日再跌1.9%。同系新城悅服務(01755)半日再挫6.1%，A股則跌停板。或者有缸邊友唔明，公司已即時撤換管理層，公司一人犯罪，理應唔影響業務運作，可以會被降評級又列入負面觀察名單，由於公司始終有負債，而負債唔排除由犯罪者作個人擔保，一旦犯罪者有乜事幹，公司被即使追債，公司運作定必受影響，呢個亦係阿Man奉勸大家切勿亂接飛刀。而其他內房股則個別發展，今日周末前夕，未有貨喺手倒不如再作觀察。

阿Man一直強調內需股係其中一個可以跑贏大市嘅板塊，之前阿Man推介過嘅日清食品(01475)，今日升4.5%創6.29元上市新高，半日升3.3%。集團公布今日起，調高部份杯麵出廠價，消息帶動股價上升。

今日港股仍然處於牛皮局面，期指支持位仍然喺28600點，好淡分水嶺28800點，失守短線有機會支持下試28400，上面阻力為29000點。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)