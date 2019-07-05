港股直擊 即巿股評

隔晚美股休市，歐洲股市個別發展。恒指今早表現反覆，於28800點水平上落。

恒指低開10點，開市後反覆跌80點，見28714點半日低，之後拗腰，曾倒升84點，見28880點半日高。恒指報28817點，升21點或0.1%，大市成交額317.86億元。

國企指數報10897點，跌15點或0.1%。

A股個別走，滬指跌0.18%；深成指升0.22%。

藍籌股方面，領展(00823)進逼紅底，曾高見99.8元創新高，半日升1.6%；港鐵(00066)見54元創新高，半日升0.3%；萬洲(00288)升1.4%；銀娛(00027)升1%。相反，石藥(01093)跌1.7%；瑞聲(02018)跌1.6%；舜宇(02382)跌1.5%。

焦點板塊

內房股：今早個別發展，受主要股東王振華涉性侵9歲女童拖累的新城發展(01030)，分別遭野村和高盛降級劈價，並遭評級機構標普及惠譽列入負面觀察名單，股價半日再跌1.9%；同系新城悅服務(01755)挫6.1%；A股新城控股(601155.SH)跌停。其他內房個別走，中海外(00688)升1.2%；旭輝(00884)升2.6%；寶龍(01238)升1.1%。不過，碧桂園(02007)上月合同銷售跌19%，股價跌0.7%。

汽車股：吉利(00175)遭花旗睇淡，半日挫4.9%。其他車股普遍受壓，華晨(01114)跌1.1%；比亞迪(01211)跌1.7%；廣汽(02238)跌1.7%。

焦點股份

日清食品(01475)：今早升4.5%，見6.29元創新高，半日升3.3%。集團公布，今日(7月5日)起，調整其部分容器裝即食麵產品在香港的出廠價格，加幅百分比屬單位數。

Teamway(01239)：取消配股協議，復牌曾飆升七成，見0.17元，之後急回，半日僅升9%。

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