港股直擊 即巿股評

噚日忍痛斷咗隻恒指Call(24774)(又唔係話好痛嘅，少少啦)，今朝見到恒指已經跌穿咗條「上升通道」，而10天線(28584點)喺條100天線(28621點)下方平排而行。

再開埋恒指牛熊證街貨圖，下方最貼價牛證28500至28599點已經儲肥到1573張期指，果然無過千張期指係唔收手；至於上方熊證29000至29099點就得775張期指，比噚日少咗213張期指，但係呢個位已經係熊證重貨區。

依家9點55分，返到嚟公司都坐咗陣，恒指今朝早開市跌10點，報28785點；依家就跌40點，做緊28754點。噚日計過牛熊中位數(28599+29000)/2=28799.5點，呢口價同現價比，同企喺牛熊中間位無乜分別，又係一個無稜兩可嘅日子。

說實話呢今個星期喺輪證場都比較靜，大家嘅話題都唔係股市上；直至噚日開始講番個市，不過都只係個股，仲要係IPO，係呀，就係嗰隻歷來第五大新股百威亞太(01876)，唔知咩嚟？Budweiser有無飲過呀？咁Stella Artois呢？Hoegaarden唔飲都見過啦掛？成個水桶咁大杯，好似好抵飲咁嘅呢？(因為我唔飲酒，係咩酒都唔飲，幾平幾大杯對我嚟講都係無意思)

呢隻嘢齌聽個名都知夠響朵啦，百威其實係亞太地區最大嘅啤酒公司，主要業務市場喺中國、澳洲、韓國、印度同越南，當中中國市場佔全球消費量嘅25%。而集團旗下品牌超過50個，唔飲酒嘅我都真會講得出其中幾個。

根據佢份招股文件所講，喺2019年首季同2018年全年嘅銷售量，分別約為24億升同104.27億升，後者按年計係升咗2.2%；至於溢利嚟講，今年首季同上年全年分別為3.51億美元同41.09億美元，後者按年增30.8%。

呢啲嘢向來都同旺旺燒米餅一樣，都係有辣有唔辣架啦！話就話百威嘅業務主力喺亞太區，咁呢個地區向來都係以中國市視較為中心點啦，但根據佢份招股文件所講，按消費量計嘅中國市場份額，喺2018年百威佔16.2%，排行第三；而第一定第二位嘅就係華潤啤酒(00291)嘅華潤雪花，有23.2%，第二位就係青島啤酒(00168)，有16.2%。

百威今次招股市盈率約38.5倍至45倍，較潤啤同、青啤為高，無嘢嘅，接受得到嘅就當比貴啲買佢個品牌效應該。(但真心咁樣比係有少少唔公平，因為百威只係母公司分拆亞太區業務上市，係唔同潤啤同青啤，成舊公司上市而業務係集中喺中國嘅)

Fundamental嚟講百威的確夠照，但咁大嘢個價易唔易彈得起？真係有啲難，或者呢隻嘢唔似一上、一彈、就閃嘅玩法；更何況百威係無引入基石投資者，咁上市後出現沽壓可能會較大，有興趣嘅可以IPO先嚟一手，再喺上市之後見價啱嘅就再嚟多手，玩中至長線，反正啤酒喺大陸人眼中，同當水飲都無乜分別(可能仲安全過飲水)；又如正戰友Jack所講：經濟好要飲啤酒，經濟唔好都要飲啤酒。

百威今日開始招股，招股價介乎$40至$47，一手100股，入場費約$4747，集資額逾760億元，下個星期四(7月11日)止截，預計7月19號掛牌。

寫到呢度，依家已經10點47分，搵資料係比較花時間，但再睇返個市，明明見紅但依家又轉跌為升，做緊28852點，升56點。對住呢個市，都真係只能夠講句：我無嘢講、我要見律師、我不解鎖電話、我唔簽任何文件、我要去醫院驗傷...

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰策贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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