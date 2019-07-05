港股直擊 即巿股評

希瑪眼科(03309)重拾動力，今早一度升9.2%，高見5.69元，新造5.63元，仍飆升8%，成交金額4259萬元。

集團早前發盈喜後，周三曾爆升34.3%，惟昨日則急吐12.4%，今早又再重拾升勢。

希瑪之前發盈喜，預期截至6月底止，中期淨利潤按年大幅增加超過一倍，去年同期盈利1202.1萬元。

該公司稱，盈利大增，主要由於期內收益金額大增逾三成、去年1月開始營業的北京眼科醫院淨虧損金額減少，以及外滙虧損金額減少。

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