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今日 10:15 港股直擊 即巿股評

大和憂粵海投資估值 惟息率3.7厘吸引

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大和資本 粵海投資(00270)

評級：買入->跑贏大市

目標價：17.2元->18.3元(較前收市價16.06元有13.9%潛在升幅)

大和資本發表報告，認為粵海投資4月中以來累計升幅有11%，引發估值上的憂慮，把評級由「買入」降至「跑贏大市」。

不過，該行仍偏好粵投，主要因為其股息率吸引。大和預計，粵海投資2019年股息率有3.7厘，比起本港公用股煤氣(00003)的2%更具吸引力。

大和把粵海投資目標價提升6.4%至18.3元。

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