港股直擊 即巿股評

隔晚美股休市，歐洲市場的泛歐指數Stoxx 600創逾一年高。外圍欠方向下，港股或續於兩萬九下方爭持。

美國獨立日假期休市，歐洲股市個別發展，英國富時100指數收報7603點，跌0.08%；德國DAX指數收報12629點，升0.11%，連升七日；法國CAC 40指數收報5620點，升0.03%。

泛歐指數Stoxx 600上揚0.09%，報392點，創逾一年新高。另外，意大利富時MIB指數升0.98%。

貿易戰方面，商務部新聞發言人高峰昨日表示，美國對中國輸美商品單方面加徵關稅是中美經貿摩擦的起點，如果雙方達成協議，美方加征的關稅必須全部取消。

夜市期指收報28847點，跌2點，較昨日恒指收市28795點，高水51點，成交7245張。恒指昨報28795點，跌59點或0.21%

焦點板塊

內房股：持續公布上月表現，藍籌碧桂園(02007)6月合同銷售按年跌19%；建業地產(00832)上月銷售額減近4%。相反，中駿集團(01966)上月合同銷售額按年飆1.93倍；當代置業(01107)上月銷售增25%；花樣年(01777)上月銷售額增24%；雅居樂(03383)上半年預售金額按年增長25.03%；美的置業(03990)首6個月合同銷售額按年增長16.83%。

焦點股份

新股及半新股：今年最大型新股百威亞太(01876)今起招股，每股40元至47元，發售16.265億股，其中95%國際配售，5%公開發售，集資650.6億至764.46億元。留意或吸走多隻熱炒半新股的資金。

新城系：持續受主要股東王振華涉性侵9歲女童影響，高盛最新把新城發展(01030)評級由「買入」下調至「持有」，目標大劈43.5%至7元。另外，外電引述知情人士透露，中國證監會注意到從新城控股(601155.SH)在王振華被拘留到該事件被公開前，存在大額可疑交易。另外截至今日凌晨平安基金、國投瑞銀基金、富國基金、景順長城、廣發基金、東證資管等公布新城控股估值下調公告，估值統一下調至31.12元人民幣，距離昨日的收市價38.42元人民幣有兩個跌停幅度。

信利國際(00732)： 6月綜合營業淨額17.94億元，按年增加約4.5%。今年首6個月，累計綜合營業淨額102.4億元，按年上升約13%。

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