即巿股評 港股直擊

昨日恒指先升後回，大市成交縮減至724.34億元。恒指早上隨外圍高開36點後，升幅曾擴大至逾150點，一度突破29000點關口，高見29007點，惟在高位再遇沽壓，走勢調頭向下，全日恒指近低收28795點，倒跌59點或0.2%。

筆者認為傳統「五窮、六絕、七翻身」有機會在今年應驗，雖中、美貿易摩擦仍未真正解決，但市場的憂慮已逐漸降低，不少股份也開始由低位回升，但凡經過一輪急跌後，大市要再現升勢，難免會在一些重要關口遇上沽壓，但相信七月份港股的表現很大機會較五月及六月為佳，故現階段是趁低吸納的機會。

選股方面，建議可留意網龍(00777)，該公司去年轉虧為盈，錄得收益50.38億人民幣(下同)，按年增加30.2%，純利5.46億元，相對上年度虧損2084萬元，業績表現明顯轉佳。

筆者預計今年度網龍的盈利有望進一步提升，主要原因是去年其遊戲業務收益同比增長41.5%至人民幣23.67億元，創歷史新高，而網龍已有數個新遊戲獲得版號審批，預計遊戲業務的高增長可得以維持。此外，網龍旗下教育業務也在高速增長，自2015年收購於倫敦交易所上市的教學設備供應商Promethean後，去年又收購美國著名的在線教育公司Edmodo，目的就是創建全球最大的學習社區，結合Edmodo及Promethean的互動學習技術，逐漸希望將產品及服務在中國普及化，未來的業務發展空間將會很大。

其股價自年初開始由低位重新展開升勢，到4月中高見24.35後，走勢隨大市作出調整，惟下跌幅度不大，近日在橫行整固，料有望短期內再度展開升勢，建議可現價買入，中線目標看27元，跌穿16元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益