即巿股評 港股直擊

自6月中開始恆指重拾升軌後，新股市場再現熾熱，截至7月4日仍有多達10間企業在招股，其中接受孖展認購申請的有8隻，即便如此，對於財力有限的投資者，當然要考慮如何選股。

選購新股之四大準則

筆者有四大篩選原則，分別是招股價少於1元；集資淨額少於1億港元；集資開支佔比為15%或以上；以及單一股東佔權不少於六成。綜合以上分析，暫時只有康特隆科技(01912) 全部乎合上述四項條件。招股價介乎0.63至0.68元；集資淨額約7550萬至8450萬元；開支佔比為40.08%至37.87%；最大股東為集團主席、行政總裁兼執行董事林強，於上市後佔權67.50%，反映控股與管理主導權集中在一人手上。

多重業務顯攻守優勢

再看基本面，集團專門從事提供五大類別的IC應用解決方案及IC相關服務，分別是移動設備及智能充電；電機控制；射頻電源；LED照明；以及傳感器及自動控制。業務涉及多個層面，既能分散風險，也能增加集團收入來源，收入從2016年約3637萬美元，增至2018年約6728萬美元，年均增長率超過36%，反映市場對集團服務需求甚殷，與集資淨額逾八成以上用於循環採購的安排吻合。隨著集團上市後能增加融資渠道，可望提升業務的擴展能力，以及集團的財務穩健性，視為值得認購作中長線投資誘因。

另一個篩選新股方法

再與大家分享另一篩選新股方法，就是以每手成本作切入點，原理很簡單，成本越高，相對越少散戶參與認購，反過來看就是大戶的持股佔比將會增加，上市初期股價上揚的誘因得以提升。而上述的10隻股份，普遍每手成本為3000多元，只有一隻超過6000元，就是中匯集團(00382)。招股價介乎2.48至3.22元，以上限價相對每手單位為2000股，計出成本是6440元。集團是按2017/18學年商務專業總入學人數計算，是大灣區最大的民辦商科高等教育集團，目前運營兩家中國民辦高等教育機構，即華商學院及華商職業學院，以及一家澳大利亞民辦職業教育機構澳洲國際商學院。

路演首天配售已足額

集團旗下的中國運營學校均深深紮根於廣州，身處大灣區重點城市，料將受到投資者的喜愛。事實上，中匯集團已引入香港十大富豪家族基金持有的Ariana Capital作為基石投資者，總認購金額約2.1億港元，佔是次全球發售股份多達25.94%，同時集團在路演首天於配售部分已獲足額認購。此外，中匯集團與其他教育股是截然不同的，專營大灣區商科高等教育，戰略重點是商務課程 (如會計、金融、經濟學及商務英語)。目前旗下運營兩家民辦高等教育機構 (華商學院及華商職業學院)，以及一家海外職業教育機構(澳洲國際商學院)。

商科學歷教育需求大

值得留意，澳洲國際商學院是自營的國際學府，由集團直接營運，是目前港股中少數具有直營經驗的高等教育企業，相信這對集團未來計劃在英國及新加坡市場建立新學校提供良好的資源基礎。截至2019年2月28日止財政年度首六個月，集團旗下三所高等教育學院的總入學學生人數為32,693名，相對去年8月底止之完整財年人數為32,217名，保持持續上升趨勢。其中，華商學院於2018/19年度首六個月收入佔比最高 (按招股書資料自2016年8月底以來，佔比一直在73%以上)，達到75.9%至接近2.67億元 (人民幣‧同下)，同比增長超過13.9%，暗示商科學歷教育的需求殷切，所以集團有上調學費的空間。

營運效益持續在優化

過去三個學年及今個學年的收入及利潤均呈持續上升趨勢，令毛利率不斷擴大，從2016年8月底的43.1%，提升至今年2月底的47.0%，營運效益持續優化，相信與企業管治良好有關。再看股東應佔溢利，截至2015/16、2016/17和2017/18財年分別約9,089萬、1.30億和1.63億元，相對增長率為43.35%和25.36%，至於2017/18和2018/19財年的首六個月則約8360萬和8552萬元，增長率為2.30%。跟上述數據出現很大差距，源於上市開支，撇除此因素後，2018/19財年的首六個月約賺1.06億元，同比增長為27.07%，可見集團一直保持不俗的盈利增長。

市盈率分析價格定位

倘若2018/19財年之下半年與上半年所賺溢利相若，折合不少於1.89億港元，相對集團上市時市值介乎24.80億至32.20億港元，預測市盈率約13至17倍。參考市值相若以7月4日收市市值約20.31億港元的卓越教育集團 (03978)，市盈率約24倍，反映中匯集團招股價定位偏低，加上招股書列出集團於上市後擬派發溢利約三成為股息，反映具認購值博率。

聶振邦(聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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