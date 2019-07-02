港股直擊 即巿股評

港股午後維持逾300點升幅，於28900水平爭持。截至下午約3時08分，恒指報28910點，升367點或1.3%，大市成交額907.89億元，已屬6月21日以來最高。

國企指數報11008點，升127點或1.2%。

A股尾段走高，滬指曾倒升，收市微跌0.03%；深成指升0.16%。

四隻藍籌創出上市高位，包括：平保(02318)、創科(00669)、友邦(01299)和申洲(02313)。

車股加速，廣汽(02238)和東風(00489)獲大摩叫買，分別升3.5%和升6.1%；北汽(01958)升6.9%。另外，比亞迪(01211)料今年銷量有七至八成增長，最新升3.4%；恒大新能源車日前量產下線，刺激恒大健康(00708)最新炒高12.8%。

二線內房亦造得較好，奧園(03883)和新城發展(01030)創新高，最新升6.9%和3.1%；寶龍地產(01238)飆7.2%；合景泰富(01813)升4%；SOHO中國(00410)升4.3%；綠城中國(03900)升4.7%；雅居樂(03383)獲高盛升級提價，現升4.6%。

半新股方面，鷹普精密(01286)飆56.5%；中煙香港(06055)飆50.9%；優品360(02360)反彈13.9%；勛龍(01930)升8.5%。

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