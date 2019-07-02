訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:15 港股直擊 即巿股評

汽車 二線內房股跑出 半新股熱炒

放大圖片

港股午後維持逾300點升幅，於28900水平爭持。截至下午約3時08分，恒指報28910點，升367點或1.3%，大市成交額907.89億元，已屬6月21日以來最高。

國企指數報11008點，升127點或1.2%。

A股尾段走高，滬指曾倒升，收市微跌0.03%；深成指升0.16%。

四隻藍籌創出上市高位，包括：平保(02318)、創科(00669)、友邦(01299)和申洲(02313)。

車股加速，廣汽(02238)和東風(00489)獲大摩叫買，分別升3.5%和升6.1%；北汽(01958)升6.9%。另外，比亞迪(01211)料今年銷量有七至八成增長，最新升3.4%；恒大新能源車日前量產下線，刺激恒大健康(00708)最新炒高12.8%。

二線內房亦造得較好，奧園(03883)和新城發展(01030)創新高，最新升6.9%和3.1%；寶龍地產(01238)飆7.2%；合景泰富(01813)升4%；SOHO中國(00410)升4.3%；綠城中國(03900)升4.7%；雅居樂(03383)獲高盛升級提價，現升4.6%。

半新股方面，鷹普精密(01286)飆56.5%；中煙香港(06055)飆50.9%；優品360(02360)反彈13.9%；勛龍(01930)升8.5%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。