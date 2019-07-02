港股直擊 即巿股評

比亞迪(01211)料今年銷量有七至八成增長，該股一度升至49元，漲3.9%，現造48.75元，仍漲3.4%，成交金額3.3億元。

集團董事長兼總裁王傳福在2019世界新能源汽車大會上表示，新能源產業短期內有壓力，但長期仍向好，更認為機會大於挑戰。

他又指，今年新能源銷量增速會放慢，但也會有40%，而比亞迪則會達到70至80%增幅。

至於東風(00489)也揚5.9%；吉利(00175)走高3.3%；廣汽(02238)升4%。

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