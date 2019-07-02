訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:51 港股直擊 即巿股評

【異動股】利豐吐4.4% 上周稱物流業務獲淡馬錫入股

放大圖片

獲淡馬錫入股物流業務的利豐(00494)，上周抽升12%，惟今日逆市回吐，一度挫5.1%，低見1.29元，現造1.3元，仍挫4.4%，成交金額1.03億元。

原計劃分拆物流業務上市的利豐宣布，考慮到現時市況和地緣政治的不明朗因素，改為向新加坡主權基金淡馬錫出售利豐物流21.7%股權，涉資3億美元，即約23.4億港元。

利豐行政總裁馮裕鈞在上月中旬表示，中美貿易戰為集團帶來重大機遇，因客戶加快在中國以外地區作採購。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。