港股直擊 即巿股評

獲淡馬錫入股物流業務的利豐(00494)，上周抽升12%，惟今日逆市回吐，一度挫5.1%，低見1.29元，現造1.3元，仍挫4.4%，成交金額1.03億元。

原計劃分拆物流業務上市的利豐宣布，考慮到現時市況和地緣政治的不明朗因素，改為向新加坡主權基金淡馬錫出售利豐物流21.7%股權，涉資3億美元，即約23.4億港元。

利豐行政總裁馮裕鈞在上月中旬表示，中美貿易戰為集團帶來重大機遇，因客戶加快在中國以外地區作採購。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。